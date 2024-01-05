https://sputnik-georgia.ru/20240105/nepogoda-na-gornom-kurorte-gudauri--chast-kanatnykh-dorog-ne-rabotaet-285446914.html

Непогода на горном курорте Гудаури – часть канатных дорог не работает

Непогода на горном курорте Гудаури – часть канатных дорог не работает

На данный момент не работают канатные дороги "Ахали кудеби" и "Кикило" 05.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-05T13:41+0400

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гудаури

мцхета-мтианети

казбегский район

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Часть канатных дорог на горнолыжном курорте Гудаури (регион Мцхета-Мтианети) временно остановлена из-за плохой видимости, говорится в сообщении портала M.T.A. Gudauri государственного Агентства горных трасс. В частности, на данный момент не работают канатные дороги "Ахали кудеби" и "Кикило". Остальные канатные дороги и трассы открыты. Также из-за сильного ветра выключены канатные дороги Коби. Зимний горнолыжный сезон в Грузии официально открылся 20 декабря. Гудаури встретил зимний сезон двумя новыми канатными комплексами и тремя новыми трассами. Пропускная способность двух независимых канатных дорог достигает от 1 800 до 2 400 человек в час. Гудаури находится в Казбегском районе Грузии в 120 км от Тбилиси на высоте 2 196 метров над уровнем моря близ Крестового перевала. Курорт является самым высокогорным поселением на т. н. Военно-Грузинской дороге. На горнолыжном курорте в зимний сезон действуют лыжные трассы и трассы для сноуборда. Гудаури также входит в пятерку самых высокогорных и постоянно обитаемых населенных пунктов в Европе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

гудаури

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казбегский район

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