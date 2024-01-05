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Новогодние украшения тбилисцев в старом городе - фото
Новогодние украшения тбилисцев в старом городе - фото
Многие жители Тбилиси украсили свои балконы и окна в Новый год праздничными огнями. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядели некоторые дома в старом... 05.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-05T18:34+0400
2024-01-05T18:34+0400
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В последние годы украшать свои окна и балконы новогодней иллюминацией в Тбилиси уже стало традицией.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, фото
Новогодние украшения тбилисцев в старом городе - фото
18:34 05.01.2024 (обновлено: 18:39 06.01.2024)
Многие жители Тбилиси украсили свои балконы и окна в Новый год праздничными огнями. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядели некоторые дома в старом городе.
В последние годы украшать свои окна и балконы новогодней иллюминацией в Тбилиси уже стало традицией.
© photo: Sputnik / Stringer
В старом городе многие балкончики выглядели празднично.
В старом городе многие балкончики выглядели празднично.
© photo: Sputnik / Stringer
Жители Тбилиси сами стали украшать свои жилища в Новый год.
Жители Тбилиси сами стали украшать свои жилища в Новый год.
© photo: Sputnik / Stringer
Такая традиция в столице Грузии появилась в последние годы.
Такая традиция в столице Грузии появилась в последние годы.
© photo: Sputnik / Stringer
Кто-то украшает здания богато - особенно, если там располагается крупная организация.
Кто-то украшает здания богато - особенно, если там располагается крупная организация.
© photo: Sputnik / Stringer
А кто-то скромно размещает в окошке одну гирлянду.
А кто-то скромно размещает в окошке одну гирлянду.
© photo: Sputnik / Stringer
Главное, что видно новогоднее настроение.
Главное, что видно новогоднее настроение.
© photo: Sputnik / Stringer
Да и проходящим по улице людям смотреть на такие окошки приятно.
Да и проходящим по улице людям смотреть на такие окошки приятно.
© photo: Sputnik / Stringer
Видно, что все от души встречают Новый год, радуясь празднику.
Видно, что все от души встречают Новый год, радуясь празднику.
© photo: Sputnik / Stringer
В Грузии очень любят этот праздник и всегда отмечают его на широкую ногу.
В Грузии очень любят этот праздник и всегда отмечают его на широкую ногу.
© photo: Sputnik / Stringer
А украшения домов - добрая традиция, которая с каждым годом приобретает все больший размах.
А украшения домов - добрая традиция, которая с каждым годом приобретает все больший размах.
© photo: Sputnik / Stringer
На улицах тоже много разной праздничной иллюминации.
На улицах тоже много разной праздничной иллюминации.
© photo: Sputnik / Stringer
Даже деревья на улицах в центре города тоже сияют огоньками.
Даже деревья на улицах в центре города тоже сияют огоньками.