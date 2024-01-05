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Новогодние украшения тбилисцев в старом городе - фото
Новогодние украшения тбилисцев в старом городе - фото
Многие жители Тбилиси украсили свои балконы и окна в Новый год праздничными огнями. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядели некоторые дома в старом... 05.01.2024, Sputnik Грузия
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В последние годы украшать свои окна и балконы новогодней иллюминацией в Тбилиси уже стало традицией.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, фото

Новогодние украшения тбилисцев в старом городе - фото

18:34 05.01.2024 (обновлено: 18:39 06.01.2024)
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Многие жители Тбилиси украсили свои балконы и окна в Новый год праздничными огнями. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядели некоторые дома в старом городе.
В последние годы украшать свои окна и балконы новогодней иллюминацией в Тбилиси уже стало традицией.
© photo: Sputnik / Stringer

В старом городе многие балкончики выглядели празднично.

В старом городе многие балкончики выглядели празднично. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

В старом городе многие балкончики выглядели празднично.

© photo: Sputnik / Stringer

Жители Тбилиси сами стали украшать свои жилища в Новый год.

Жители Тбилиси сами стали украшать свои жилища в Новый год. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Жители Тбилиси сами стали украшать свои жилища в Новый год.

© photo: Sputnik / Stringer

Такая традиция в столице Грузии появилась в последние годы.

Такая традиция в столице Грузии появилась в последние годы. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Такая традиция в столице Грузии появилась в последние годы.

© photo: Sputnik / Stringer

Кто-то украшает здания богато - особенно, если там располагается крупная организация.

Кто-то украшает здания богато - особенно, если там располагается крупная организация. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кто-то украшает здания богато - особенно, если там располагается крупная организация.

© photo: Sputnik / Stringer

А кто-то скромно размещает в окошке одну гирлянду.

А кто-то скромно размещает в окошке одну гирлянду. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

А кто-то скромно размещает в окошке одну гирлянду.

© photo: Sputnik / Stringer

Главное, что видно новогоднее настроение.

Главное, что видно новогоднее настроение. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Главное, что видно новогоднее настроение.

© photo: Sputnik / Stringer

Да и проходящим по улице людям смотреть на такие окошки приятно.

Да и проходящим по улице людям смотреть на такие окошки приятно. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Да и проходящим по улице людям смотреть на такие окошки приятно.

© photo: Sputnik / Stringer

Видно, что все от души встречают Новый год, радуясь празднику.

Видно, что все от души встречают Новый год, радуясь празднику. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Видно, что все от души встречают Новый год, радуясь празднику.

© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии очень любят этот праздник и всегда отмечают его на широкую ногу.

В Грузии очень любят этот праздник и всегда отмечают его на широкую ногу. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии очень любят этот праздник и всегда отмечают его на широкую ногу.

© photo: Sputnik / Stringer

А украшения домов - добрая традиция, которая с каждым годом приобретает все больший размах.

А украшения домов - добрая традиция, которая с каждым годом приобретает все больший размах. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

А украшения домов - добрая традиция, которая с каждым годом приобретает все больший размах.

© photo: Sputnik / Stringer

На улицах тоже много разной праздничной иллюминации.

На улицах тоже много разной праздничной иллюминации. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

На улицах тоже много разной праздничной иллюминации.

© photo: Sputnik / Stringer

Даже деревья на улицах в центре города тоже сияют огоньками.

Даже деревья на улицах в центре города тоже сияют огоньками. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Даже деревья на улицах в центре города тоже сияют огоньками.

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