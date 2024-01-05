https://sputnik-georgia.ru/20240105/novogodnie-ukrasheniya-tbilistsev-v-starom-gorode---foto-285466015.html

Новогодние украшения тбилисцев в старом городе - фото

Новогодние украшения тбилисцев в старом городе - фото

Многие жители Тбилиси украсили свои балконы и окна в Новый год праздничными огнями. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как выглядели некоторые дома в старом... 05.01.2024, Sputnik Грузия

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В последние годы украшать свои окна и балконы новогодней иллюминацией в Тбилиси уже стало традицией.

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, фото