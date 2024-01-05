https://sputnik-georgia.ru/20240105/rozhdestvo-khristovo-2024-pravoslavnye-traditsii-obychai-molitvy-285450502.html

Рождество Христово 2024: православные традиции, обычаи, молитвы

Рождество Христово 2024: православные традиции, обычаи, молитвы

Рождество Христово православные отмечают 7 января – это один из главных христианских праздников, с которым связаны многочисленные обычаи и традиции 05.01.2024, Sputnik Грузия

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справки

религия

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Для человечества с рождением Сына Божьего во плоти от Девы Марии началось новое летоисчисление – это одно из чудес, которое явил Всевышний людям. Как празднуют православные Рождество Христово, какие традиции и обычаи связанны с одним из самых древних праздников, читайте в материале Sputnik Грузия. Православные обычаи и традиции По обычаю, православные Рождество Христово проводят в семейном кругу, с родными и близкими. Отмечать праздник по традиции начинают 6 января – рождественские свечи зажигают с появлением первой звезды и читают молитвы. Православные, по обычаю, на рождественский стол подавали 12 разных блюд – поросенка, окорок, буженину, мясной рулет, фаршированную индейку, баранину, домашнюю колбасу, студень, блины, заливную рыбу, а также пироги с разнообразной начинкой. Под скатерть, по обычаю, клали пучок сена – он символизировал ясли, в который уложили Богомладенца после рождения. По православной традиции за праздничным столом говорят только о хорошем. Люди перед праздником стараются забыть все старые обиды и попросить прощение у тех, кого вольно или невольно обидели. В канун Рождества молодежь по народной традиции наряжаясь в костюмы различных животных, ходила по домам и пела колядки (рождественские гимны). Так они поздравляли односельчан, а те дарили колядующим сладости, чтобы привлечь удачу в новом году. Молитвы на Рождество Христово Тропарь Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо через него звездам служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе! Кондак Дева сегодня рождает Высшего сущности, и земля приносит пещеру Неприступному; ангелы славят с пастухами, волхвы же путешествуют со звездою; ибо ради нас родился юный Отрок, Превечный Бог. Молитвы на Рождество Христово будут услышаны обязательно. Главное – молиться искренне, с чистыми помыслами и душой. Материал подготовлен на основе открытых источников

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