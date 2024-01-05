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https://sputnik-georgia.ru/20240105/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-pereval-kutaisi-alpana-mamisoni-zakryt-dlya-transporta-285453261.html
Ситуация на дорогах Грузии: перевал Кутаиси-Алпана-Мамисони закрыт для транспорта
Ситуация на дорогах Грузии: перевал Кутаиси-Алпана-Мамисони закрыт для транспорта
На участке дороги произошел камнепад, который перекрыл проезжую часть 05.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-05T23:34+0400
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Движение на 47-м километре автомобильной дороги внутригосударственного значения – перевал Кутаиси (Чома)-Алпана-Мамисони – запрещено для всех видов транспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. По информации ведомства, запрет на передвижение действует из-за камнепада. На данном участке дороги сошла каменная масса, которая и перекрыла проезжую часть. Из-за плохой видимости очистительные работы возобновятся утром 6 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, тбилиси, кутаиси
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, тбилиси, кутаиси

Ситуация на дорогах Грузии: перевал Кутаиси-Алпана-Мамисони закрыт для транспорта

23:34 05.01.2024 (обновлено: 23:37 05.01.2024)
© photo : official site of MES of RA Камнепад на участке автомобильной дороги от села Зовуни до ущелья Кореи (28 ноября 2021). Котайк
Камнепад на участке автомобильной дороги от села Зовуни до ущелья Кореи (28 ноября 2021). Котайк - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2024
© photo : official site of MES of RA
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На участке дороги произошел камнепад, который перекрыл проезжую часть
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Движение на 47-м километре автомобильной дороги внутригосударственного значения – перевал Кутаиси (Чома)-Алпана-Мамисони – запрещено для всех видов транспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, запрет на передвижение действует из-за камнепада. На данном участке дороги сошла каменная масса, которая и перекрыла проезжую часть.
Из-за плохой видимости очистительные работы возобновятся утром 6 января.
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