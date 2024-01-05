https://sputnik-georgia.ru/20240105/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-pereval-kutaisi-alpana-mamisoni-zakryt-dlya-transporta-285453261.html
Ситуация на дорогах Грузии: перевал Кутаиси-Алпана-Мамисони закрыт для транспорта
Ситуация на дорогах Грузии: перевал Кутаиси-Алпана-Мамисони закрыт для транспорта
На участке дороги произошел камнепад, который перекрыл проезжую часть 05.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-05T23:34+0400
2024-01-05T23:34+0400
2024-01-05T23:37+0400
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Движение на 47-м километре автомобильной дороги внутригосударственного значения – перевал Кутаиси (Чома)-Алпана-Мамисони – запрещено для всех видов транспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. По информации ведомства, запрет на передвижение действует из-за камнепада. На данном участке дороги сошла каменная масса, которая и перекрыла проезжую часть. Из-за плохой видимости очистительные работы возобновятся утром 6 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, тбилиси, кутаиси
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, тбилиси, кутаиси
Ситуация на дорогах Грузии: перевал Кутаиси-Алпана-Мамисони закрыт для транспорта
23:34 05.01.2024 (обновлено: 23:37 05.01.2024)
На участке дороги произошел камнепад, который перекрыл проезжую часть
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Движение на 47-м километре автомобильной дороги внутригосударственного значения – перевал Кутаиси (Чома)-Алпана-Мамисони – запрещено для всех видов транспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, запрет на передвижение действует из-за камнепада. На данном участке дороги сошла каменная масса, которая и перекрыла проезжую часть.
Из-за плохой видимости очистительные работы возобновятся утром 6 января.