https://sputnik-georgia.ru/20240105/ssha-zaplatyat-10-millionov-dollarov-za-raskrytie-mekhanizmov-finansirovaniya-khamas-285451927.html
США заплатят 10 миллионов долларов за раскрытие механизмов финансирования ХАМАС
США заплатят 10 миллионов долларов за раскрытие механизмов финансирования ХАМАС
Ведомство готово платить деньги за данные, которые позволят установить и прервать любые источники доходов ХАМАС 05.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-05T22:01+0400
2024-01-05T22:01+0400
2024-01-05T22:03+0400
в мире
новости
политика
сша
хамас
обострение ситуации на ближнем востоке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/08/283086210_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59f1d009133f5fd78e7fa184bf2d0798.jpg
ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Государственный департамент США готов выплатить вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая позволит остановить механизмы финансирования палестинского движения ХАМАС. Об этом, как передает РИА Новости, заявили в пятницу в ведомстве.В частности, госдеп запрашивает информацию о финансовых посредниках ХАМАС, которые управляют компаниями в инвестиционном портфеле палестинского движения, переводах ей денежных сумм, а также легализации доходов, полученных преступным путем.Ведомство готово платить деньги за данные, которые позволят установить и прервать любые источники доходов ХАМАС, финансовые механизмы, доноров и посредников движения, финансовые организации и структуры, выступающие посредниками в денежных переводах, а также за сведения о преступных схемах с участием членов движения и его сторонников, поддерживающих организацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/08/283086210_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9afbaad6a271d7fde2a42ce12e92ea9f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, сша, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке
в мире, новости, политика, сша, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке
США заплатят 10 миллионов долларов за раскрытие механизмов финансирования ХАМАС
22:01 05.01.2024 (обновлено: 22:03 05.01.2024)
Ведомство готово платить деньги за данные, которые позволят установить и прервать любые источники доходов ХАМАС
ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik.
Государственный департамент США готов выплатить вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая позволит остановить механизмы финансирования палестинского движения ХАМАС. Об этом, как передает РИА Новости
, заявили в пятницу в ведомстве.
"Программа государственного департамента США по вознаграждениям за правосудие предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к остановке финансовых механизмов иностранной террористической организации ХАМАС", – говорится в распространенном сообщении.
В частности, госдеп запрашивает информацию о финансовых посредниках ХАМАС, которые управляют компаниями в инвестиционном портфеле палестинского движения, переводах ей денежных сумм, а также легализации доходов, полученных преступным путем.
Ведомство готово платить деньги за данные, которые позволят установить и прервать любые источники доходов ХАМАС, финансовые механизмы, доноров и посредников движения, финансовые организации и структуры, выступающие посредниками в денежных переводах, а также за сведения о преступных схемах с участием членов движения и его сторонников, поддерживающих организацию.