https://sputnik-georgia.ru/20240105/ssha-zaplatyat-10-millionov-dollarov-za-raskrytie-mekhanizmov-finansirovaniya-khamas-285451927.html

США заплатят 10 миллионов долларов за раскрытие механизмов финансирования ХАМАС

США заплатят 10 миллионов долларов за раскрытие механизмов финансирования ХАМАС

Ведомство готово платить деньги за данные, которые позволят установить и прервать любые источники доходов ХАМАС 05.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-05T22:01+0400

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ТБИЛИСИ, 5 янв – Sputnik. Государственный департамент США готов выплатить вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая позволит остановить механизмы финансирования палестинского движения ХАМАС. Об этом, как передает РИА Новости, заявили в пятницу в ведомстве.В частности, госдеп запрашивает информацию о финансовых посредниках ХАМАС, которые управляют компаниями в инвестиционном портфеле палестинского движения, переводах ей денежных сумм, а также легализации доходов, полученных преступным путем.Ведомство готово платить деньги за данные, которые позволят установить и прервать любые источники доходов ХАМАС, финансовые механизмы, доноров и посредников движения, финансовые организации и структуры, выступающие посредниками в денежных переводах, а также за сведения о преступных схемах с участием членов движения и его сторонников, поддерживающих организацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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