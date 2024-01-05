https://sputnik-georgia.ru/20240105/tbilisi-popal-v-spisok-luchshikh-gorodov-dlya-rozhdestvenskikh-puteshestviy-284830150.html
Тбилиси попал в список лучших городов для рождественских путешествий
Тбилиси попал в список лучших городов для рождественских путешествий
Помимо Тбилиси в список попали Вена, Брюгге, Вроцлав и другие города Европы 05.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-05T11:01+0400
2024-01-05T11:01+0400
2024-01-05T11:01+0400
грузия
новости
туризм
европа
тбилиси
cnn
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24367/67/243676733_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_a98cc99c3202af2b3c5ae9dd89827819.jpg
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Тбилиси оказался в списке городов для рождественских путешествий, рекомендованных американской телекомпанией CNN, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма Грузии. "Волшебные города Европы, украшенные к Рождеству" – автор статьи Джо Минигель назвал 12 европейских городов, которые следует посетить во время главных зимних праздников года – Нового Года и Рождества. В статье отмечено, что в эти дни местные жители дарят друг другу подарки и вся столица освещена фейерверками. У здания парламента Грузии устанавливают большую елку, а рядом – рождественское село и ярмарки. Помимо Тбилиси в список попали Вена, Тромсё, Кольмар, Рюдесхайм-ам-Райн, Брюгге, Гётеборг, Валкенбург-ан-де-Гёл, Рованиеми, Вроцлав и Ротенбург-об-дер-Таубер. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
европа
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24367/67/243676733_271:0:2048:1333_1920x0_80_0_0_3b604113b71b806e78f884b7a66075f9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, туризм, европа, тбилиси, cnn
грузия, новости, туризм, европа, тбилиси, cnn
Тбилиси попал в список лучших городов для рождественских путешествий
Помимо Тбилиси в список попали Вена, Брюгге, Вроцлав и другие города Европы
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Тбилиси оказался в списке городов для рождественских путешествий, рекомендованных американской телекомпанией CNN, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма Грузии.
"Волшебные города Европы, украшенные к Рождеству" – автор статьи Джо Минигель назвал 12 европейских городов, которые следует посетить во время главных зимних праздников года – Нового Года и Рождества.
"Если вы любите Рождество, то должны посетить Грузию и ее столицу. Здесь Рождество и Новый Год считаются главными праздниками. В Грузии большая часть населения является православными христианами, поэтому они Рождество отмечают 7 января, вместо 25 декабря", – говорится в статье.
В статье отмечено, что в эти дни местные жители дарят друг другу подарки и вся столица освещена фейерверками. У здания парламента Грузии устанавливают большую елку, а рядом – рождественское село и ярмарки.
Помимо Тбилиси в список попали Вена, Тромсё, Кольмар, Рюдесхайм-ам-Райн, Брюгге, Гётеборг, Валкенбург-ан-де-Гёл, Рованиеми, Вроцлав и Ротенбург-об-дер-Таубер.