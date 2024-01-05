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Тбилиси попал в список лучших городов для рождественских путешествий

Тбилиси попал в список лучших городов для рождественских путешествий

Помимо Тбилиси в список попали Вена, Брюгге, Вроцлав и другие города Европы 05.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Тбилиси оказался в списке городов для рождественских путешествий, рекомендованных американской телекомпанией CNN, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма Грузии. "Волшебные города Европы, украшенные к Рождеству" – автор статьи Джо Минигель назвал 12 европейских городов, которые следует посетить во время главных зимних праздников года – Нового Года и Рождества. В статье отмечено, что в эти дни местные жители дарят друг другу подарки и вся столица освещена фейерверками. У здания парламента Грузии устанавливают большую елку, а рядом – рождественское село и ярмарки. Помимо Тбилиси в список попали Вена, Тромсё, Кольмар, Рюдесхайм-ам-Райн, Брюгге, Гётеборг, Валкенбург-ан-де-Гёл, Рованиеми, Вроцлав и Ротенбург-об-дер-Таубер. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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