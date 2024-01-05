https://sputnik-georgia.ru/20240105/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-vnov-zakryta-dlya-bolshegruzov--285447795.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией вновь закрыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией вновь закрыта для большегрузов

Из-за непогоды периодически закрывается участок дороги, ведущий к грузино-российской границе 05.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-05T14:42+0400

2024-01-05T14:42+0400

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении ТПП "Верхний Ларс", расположенного на границе Грузии с Россией, вновь ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом, сообщает телекомпания "Имеди"В частности, из-за снегопада и гололеда ограничения введены на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. На данном участке движение осуществляется в безостановочном режиме только через лавинозащитные туннели.Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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