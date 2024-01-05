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https://sputnik-georgia.ru/20240105/verkhniy-lars-segodnya-kogda-budet-otkryta-doroga-dlya-vsekh-vidov-transporta-285449021.html
Верхний Ларс сегодня: когда будет открыта дорога для всех видов транспорта?
Верхний Ларс сегодня: когда будет открыта дорога для всех видов транспорта?
Движение для большегрузов было введено для того, чтобы на дороге не было пробок после выпадения большого количества осадков 05.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-05T19:00+0400
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Движение для всех видов автотранспорта на дороге в направлении ТПП "Верхний Ларс", расположенного на границе Грузии с Россией, предположительно, откроется 6 января, заявил зампредседателя Департамента автомобильных дорог Павле Гамкрелидзе. На участке Коби-Гудаури все еще действуют ограничения. Из-за снега и гололеда, запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. На данном участке дороги машины могут передвигаться через лавинозащитные тоннели в режиме беспрерывного проезда. За движением следит патрульная полиция. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Что касается дороги, ведущей к горному курорту Местиа (регион Самегрело - Земо Сванети), то там движение автотранспорта восстановлено. Из-за падения скалистой массы было запрещено движение всех видов автотранспорта. Скалистая масса большого размера упала на 73 км дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили два дня назад. Движение ограничено для автотранспорта с прицепом в направлении Ткибули-Амбролаури-Накерала, Сачхере-Рача, сообщил Гамкрелидзе.Синоптики прогнозируют усиление морозов в Грузии. Ожидаются осадки, ветер и похолодание. Сравнительно улучшится погода в Грузии 7 и 8 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, самегрело-земо сванети, департамент автомобильных дорог, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс
грузия, новости, общество, самегрело-земо сванети, департамент автомобильных дорог, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс

Верхний Ларс сегодня: когда будет открыта дорога для всех видов транспорта?

19:00 05.01.2024
© photo: Sputnik / StringerВоенно-грузинская дорога
Военно-грузинская дорога - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Движение для большегрузов было введено для того, чтобы на дороге не было пробок после выпадения большого количества осадков
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Движение для всех видов автотранспорта на дороге в направлении ТПП "Верхний Ларс", расположенного на границе Грузии с Россией, предположительно, откроется 6 января, заявил зампредседателя Департамента автомобильных дорог Павле Гамкрелидзе.

На участке Коби-Гудаури все еще действуют ограничения. Из-за снега и гололеда, запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. На данном участке дороги машины могут передвигаться через лавинозащитные тоннели в режиме беспрерывного проезда. За движением следит патрульная полиция.

"Мы предполагаем, что завтра движение для всех видов транспорта будет восстановлено на участке Коби-Гудаури. Опасности схода лавины нет, просто, исходя из того, что были сильные осадки, была выдана рекомендация ограничить движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, чтобы не было пробок", – заявил Гамкрелидзе.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Что касается дороги, ведущей к горному курорту Местиа (регион Самегрело - Земо Сванети), то там движение автотранспорта восстановлено. Из-за падения скалистой массы было запрещено движение всех видов автотранспорта. Скалистая масса большого размера упала на 73 км дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили два дня назад.

Движение ограничено для автотранспорта с прицепом в направлении Ткибули-Амбролаури-Накерала, Сачхере-Рача, сообщил Гамкрелидзе.

Синоптики прогнозируют усиление морозов в Грузии. Ожидаются осадки, ветер и похолодание. Сравнительно улучшится погода в Грузии 7 и 8 января.
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