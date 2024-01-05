Верхний Ларс сегодня: когда будет открыта дорога для всех видов транспорта?
© photo: Sputnik / StringerВоенно-грузинская дорога
© photo: Sputnik / Stringer
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Движение для большегрузов было введено для того, чтобы на дороге не было пробок после выпадения большого количества осадков
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Движение для всех видов автотранспорта на дороге в направлении ТПП "Верхний Ларс", расположенного на границе Грузии с Россией, предположительно, откроется 6 января, заявил зампредседателя Департамента автомобильных дорог Павле Гамкрелидзе.
На участке Коби-Гудаури все еще действуют ограничения. Из-за снега и гололеда, запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. На данном участке дороги машины могут передвигаться через лавинозащитные тоннели в режиме беспрерывного проезда. За движением следит патрульная полиция.
На участке Коби-Гудаури все еще действуют ограничения. Из-за снега и гололеда, запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. На данном участке дороги машины могут передвигаться через лавинозащитные тоннели в режиме беспрерывного проезда. За движением следит патрульная полиция.
"Мы предполагаем, что завтра движение для всех видов транспорта будет восстановлено на участке Коби-Гудаури. Опасности схода лавины нет, просто, исходя из того, что были сильные осадки, была выдана рекомендация ограничить движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, чтобы не было пробок", – заявил Гамкрелидзе.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Что касается дороги, ведущей к горному курорту Местиа (регион Самегрело - Земо Сванети), то там движение автотранспорта восстановлено. Из-за падения скалистой массы было запрещено движение всех видов автотранспорта. Скалистая масса большого размера упала на 73 км дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили два дня назад.
Движение ограничено для автотранспорта с прицепом в направлении Ткибули-Амбролаури-Накерала, Сачхере-Рача, сообщил Гамкрелидзе.
Синоптики прогнозируют усиление морозов в Грузии. Ожидаются осадки, ветер и похолодание. Сравнительно улучшится погода в Грузии 7 и 8 января.
Движение ограничено для автотранспорта с прицепом в направлении Ткибули-Амбролаури-Накерала, Сачхере-Рача, сообщил Гамкрелидзе.
Синоптики прогнозируют усиление морозов в Грузии. Ожидаются осадки, ветер и похолодание. Сравнительно улучшится погода в Грузии 7 и 8 января.