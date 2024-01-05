https://sputnik-georgia.ru/20240105/verkhniy-lars-segodnya-kogda-budet-otkryta-doroga-dlya-vsekh-vidov-transporta-285449021.html

Верхний Ларс сегодня: когда будет открыта дорога для всех видов транспорта?

Верхний Ларс сегодня: когда будет открыта дорога для всех видов транспорта?

Движение для большегрузов было введено для того, чтобы на дороге не было пробок после выпадения большого количества осадков 05.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-05T19:00+0400

2024-01-05T19:00+0400

2024-01-05T19:00+0400

грузия

новости

общество

самегрело-земо сванети

департамент автомобильных дорог

верхний ларс

мцхета-степанцминда-ларс

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Движение для всех видов автотранспорта на дороге в направлении ТПП "Верхний Ларс", расположенного на границе Грузии с Россией, предположительно, откроется 6 января, заявил зампредседателя Департамента автомобильных дорог Павле Гамкрелидзе. На участке Коби-Гудаури все еще действуют ограничения. Из-за снега и гололеда, запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. На данном участке дороги машины могут передвигаться через лавинозащитные тоннели в режиме беспрерывного проезда. За движением следит патрульная полиция. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Что касается дороги, ведущей к горному курорту Местиа (регион Самегрело - Земо Сванети), то там движение автотранспорта восстановлено. Из-за падения скалистой массы было запрещено движение всех видов автотранспорта. Скалистая масса большого размера упала на 73 км дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили два дня назад. Движение ограничено для автотранспорта с прицепом в направлении Ткибули-Амбролаури-Накерала, Сачхере-Рача, сообщил Гамкрелидзе.Синоптики прогнозируют усиление морозов в Грузии. Ожидаются осадки, ветер и похолодание. Сравнительно улучшится погода в Грузии 7 и 8 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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