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https://sputnik-georgia.ru/20240105/vooruzhennoe-napadenie-na-bank-v-tbilisi--zaderzhannomu-predyavili-obvinenie-285451665.html
Вооруженное нападение на банк в Тбилиси – задержанному предъявили обвинение
Вооруженное нападение на банк в Тбилиси – задержанному предъявили обвинение
Задержанному предъявлено обвинение, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет 05.01.2024, Sputnik Грузия
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2024-01-05T21:45+0400
происшествия
грузия
новости
тбилисский городской суд
tbc bank
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Сорокалетнему мужчине официально предъявлено обвинение по факту разбойного нападения на TBC Вank в Тбилиси, ему грозит до семи лет тюрьмы, сообщает Генеральная прокуратура Грузии. Задержанному предъявлено обвинение по статье "Разбой, то есть нападение в целях противоправного присвоения чужой движимой вещи, совершенное с применением насилия, опасного для жизни", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Однако довести до конца свое намерение обвиняемый не смог, он скрылся с места происшествия после того, как в банке сработала сигнализация. Прокуратура обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого в установленный законом срок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, тбилисский городской суд, tbc bank, генеральная прокуратура грузии
происшествия, грузия, новости, тбилисский городской суд, tbc bank, генеральная прокуратура грузии

Вооруженное нападение на банк в Тбилиси – задержанному предъявили обвинение

21:22 05.01.2024 (обновлено: 21:45 05.01.2024)
© photo: Sputnik / StringerЗдание главной прокуратуры Грузии
Здание главной прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Задержанному предъявлено обвинение, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Сорокалетнему мужчине официально предъявлено обвинение по факту разбойного нападения на TBC Вank в Тбилиси, ему грозит до семи лет тюрьмы, сообщает Генеральная прокуратура Грузии.
Задержанному предъявлено обвинение по статье "Разбой, то есть нападение в целях противоправного присвоения чужой движимой вещи, совершенное с применением насилия, опасного для жизни", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

"Следствием, проведенным МВД, установлено, что 3 января обвиняемый ворвался в филиал TBC Вank на улице Сулхана Цинцадзе, напал на сотрудников и требовал от них деньги, угрожая лишить их жизни. Мужчина демонстрировал жертвам предмет, похожий на пистолет", – говорится в сообщении прокуратуры.

Однако довести до конца свое намерение обвиняемый не смог, он скрылся с места происшествия после того, как в банке сработала сигнализация.
Прокуратура обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого в установленный законом срок.
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