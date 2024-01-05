https://sputnik-georgia.ru/20240105/vooruzhennoe-napadenie-na-bank-v-tbilisi--zaderzhannomu-predyavili-obvinenie-285451665.html

Вооруженное нападение на банк в Тбилиси – задержанному предъявили обвинение

Вооруженное нападение на банк в Тбилиси – задержанному предъявили обвинение

Задержанному предъявлено обвинение, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет 05.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-05T21:22+0400

2024-01-05T21:22+0400

2024-01-05T21:45+0400

происшествия

грузия

новости

тбилисский городской суд

tbc bank

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Сорокалетнему мужчине официально предъявлено обвинение по факту разбойного нападения на TBC Вank в Тбилиси, ему грозит до семи лет тюрьмы, сообщает Генеральная прокуратура Грузии. Задержанному предъявлено обвинение по статье "Разбой, то есть нападение в целях противоправного присвоения чужой движимой вещи, совершенное с применением насилия, опасного для жизни", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Однако довести до конца свое намерение обвиняемый не смог, он скрылся с места происшествия после того, как в банке сработала сигнализация. Прокуратура обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого в установленный законом срок.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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