https://sputnik-georgia.ru/20240105/vyderzhit-li-gruziya-davlenie-zapada---mnenie-eksperta-285447061.html
Выдержит ли Грузия давление Запада – мнение эксперта
Выдержит ли Грузия давление Запада – мнение эксперта
В программе "Категорически с Гоблином" обозреватель и политолог в студии "Sputnik на русском" рассказал о том, выдержит ли Грузия давление со стороны Запада 05.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-05T13:49+0400
2024-01-05T13:49+0400
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Популярный ведущий Гоблин в своем еженедельном обзоре среди различных политических тем затронул и вопрос Грузии.
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мультимедиа, видео, грузия, видео
мультимедиа, видео, грузия, видео
Выдержит ли Грузия давление Запада – мнение эксперта
13:49 05.01.2024 (обновлено: 14:01 05.01.2024)
В программе "Категорически с Гоблином" обозреватель и политолог в студии "Sputnik на русском" рассказал о том, выдержит ли Грузия давление со стороны Запада
Популярный ведущий Гоблин в своем еженедельном обзоре среди различных политических тем затронул и вопрос Грузии.