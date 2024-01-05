https://sputnik-georgia.ru/20240105/vyderzhit-li-gruziya-davlenie-zapada---mnenie-eksperta-285447061.html

Выдержит ли Грузия давление Запада – мнение эксперта

Выдержит ли Грузия давление Запада – мнение эксперта

В программе "Категорически с Гоблином" обозреватель и политолог в студии "Sputnik на русском" рассказал о том, выдержит ли Грузия давление со стороны Запада 05.01.2024, Sputnik Грузия

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Популярный ведущий Гоблин в своем еженедельном обзоре среди различных политических тем затронул и вопрос Грузии.

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