https://sputnik-georgia.ru/20240106/285453383.html

Переориентация на азиатские газовые рынки продолжится – эксперт

Переориентация на азиатские газовые рынки продолжится – эксперт

Прошлый год в газовой сфере стал периодом передышки. Рынки "переваривали" события, произошедшие в 2022 году, и готовились к тем, что произойдут в 2024-м 06.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-06T10:20+0400

2024-01-06T10:20+0400

2024-01-06T12:00+0400

аналитика

экономика

россия

обзоры

европа

азербайджан

сша

игорь юшков

ильхам алиев

фонд национальной энергетической безопасности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/09/270286652_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_9c4bb1984f3193a998a158f5d4d061d4.jpg

Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности РФ – для SputnikВ Европе, где в 2022-ом разворачивались основные драматические события с регулярным обновлением ценового рекорда на газ, наблюдается стабилизация. Установился своеобразный баланс спроса и предложения. Это произошло не за счет дополнительного предложения, а за счет сокращения потребления. Т. е. никто Россию в полной мере так и не заменил. Однако зима с 2022 на 2023 год оказалась очень теплой, что позволило экономить газ, закаченный в подземные хранилища (ПХГ). К середине апреля 2023 г., когда закончился отопительный сезон, наполненность хранилищ оставалась на уровне 56,5%, что стало рекордом с 2011 г. Это позволило европейцам закупать небольшие объемы для закачки газа в ПХГ в рамках подготовки к следующему отопительному сезона. К ноябрю 2023 г. они заполнили хранилища почти до 100%. ФСЭГ отмечает, что рост потребления газа в Европе начался только с сентября, когда стала появляться экономическая активность. Но существенный вклад внесла только холодная погода в ноябре, подстегнувшая увеличение потребления газа для отопления. В целом же Европа переживает период деиндустриализации, что и приводит к падению спроса на газ. Особенно сильно просели отрасли, использующие природный газ в качестве сырья: производство азотных удобрений и химическая промышленность. Для России в этом плане есть и свои плюсы. По данным Eurostat, за 9 месяцев 2023 г. поставки азотных удобрений из России в Евросоюз увеличились на 7,6%, до 1,8 млн. т. Т. е. делать в самой Европе такую продукцию не выгодно из-за дорогого сырья, поэтому приходится ее импортировать из России, где цены на газ ниже. В 2021 г. "Газпром" поставил в Европу около 160 млрд. куб. м газа, в 2022 – около 70 млрд. куб. м, а в 2023 г. поставки составят примерно 25 млрд. куб. м. Нынешний основной поставщик трубопроводного газа в ЕС – Норвегия. Азербайджан становится один из основных поставщиков газа в Европу В условия дефицита газа на европейском рынке Азербайджан стал одним из выигравших игроков. Президент страны Ильхам Алиев в декабре 2023 г. заявил, что в уходящем году Азербайджан поставит в Европу около 12 млрд. куб. м газа (в 2021 г. этот показатель составлял 8 млрд. куб. м). В то же время нет гарантий возврата инвестиций. Во-первых, Евросоюз не отказывается от своей политики декарбонизации, в соответствии с которой Евросоюз к 2050 г должен полностью отказаться от использования ископаемых источников энергии. Во-вторых, в период с 2026 по 2030 гг. в мире, прежде всего в США, Катаре и Австралии, ожидается ввод в эксплуатацию множества СПГ-заводов. Все это будет толкать цены на газ вниз, что ставит под сомнение перспективы возврата инвестиций в проекты расширения поставок газа из Азербайджана в Европу. Маршруты будут изменяться В 2024 г. в Европе можно прогнозировать новые потрясения. США продолжат выдавливать Россию с газового рынка. Пока Вашингтон дает европейцам приспособиться к новым газовым реалиям, но после окончания отопительного сезона стоит ожидать перекрытия украинского газового транзита. Причем для этого даже не нужно ничего взрывать. У "Газпрома" и Оператора газотранспортной системы Украины есть взаимные претензии по действующему транзитному контракту. Украинская сторона не позволяет "Газпрому" выбирать маршрут прокачки газа, перекрыв южный газопровод через газоизмерительную станцию "Сохрановка". А "Газпром" в ответ не выполняет условие "качай или плати", оплачивая только фактически поставленные объемы (по контракту должен оплатить 19,5 млн. куб. м в сутки, даже если физически не прокачал). Попытка перекрыть второй маршрут доставки российского трубопроводного газа ("Турецкий поток") уже предпринималась в 2023 г. В ноябре Болгария ввела специальный налог на транзит российского газа через ее территорию в размере 20 левов/МВтч, или порядка 10,2 евро за МВтч. То есть около 111 долларов на каждую тыс. куб. м. Это может привести к тому, что поставка газа европейским потребителям для "Газпрома" окажется нерентабельной, и он ее остановит, объявив форс-мажор. В данном случае США могли использовать Софию как "антироссийский таран". Ранее подобные случае уже были. Например, отказ Болгарии под давлением США от строительства "Южного потока". Пока Венгрия сумела надавить на Болгарию, заставив ее отменить новый налог на транзит российского газа (Будапешт пригрозил не согласовать расширение на Болгарию Шенгенской зоны). Но попытки перекрыть поставки российского газа в Европу будут продолжаться. Китай и Средняя Азия Процесс переориентации поставок российского газа на восток ожидаемо идет медленно. Для перенаправления экспорта необходима инфраструктура, что отличает ситуацию от нефтяной или угольной отрасли. Контракт на поставку газа по "Силе Сибири-2" в 2023 г. так и не был подписан, хотя большие надежды возлагались и на визит Си Цзиньпина в Москву в марте и на поездку Владимира Путина в Китай. Тем не менее переговоры по проекту продолжаются. Он предполагает поставку 50 млрд. куб. м в год, причем от месторождений Западной Сибири, газ с которых ранее направлялся в Европу. Определенным достижением в выходе на новые рынки для России стало начало поставок газа в Среднюю Азию. 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума "Газпром" подписал соглашение на поставку газа в Узбекистан. Стороны договорились поставлять до 6 млрд. куб. м газа в год. Ташкенту нужен этот газ для удовлетворения пикового спрос во время отопительного сезона. Своего газа Узбекистану не хватает и из-за роста потребления, и из-за нестабильности добычи. Пока дефицит возникает только зимой, но в будущем поставки из России станут круглогодичными. Хотя объема поставок газа "Газпрома" в страны Центральной Азии не сравнимы с тем, сколько концерн экспортировал в Европу, этот рынок остается привлекательным. Для начала поставок в Узбекистан и Казахстан не нужно вкладываться в разработку ресурсной базы и строительство газопроводов. Все уже есть, нужно только подписать контракт для начала поставок. А в будущем для увеличения продаж компании могут совестно реализовывать программы строительства газопроводов внутри республик. Таким образом, в 2024 г. ожидается продолжение переориентации России на азиатские газовые рынки.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

европа

азербайджан

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

аналитика, экономика, россия, обзоры, европа, азербайджан, сша, игорь юшков, ильхам алиев, фонд национальной энергетической безопасности, газпром, си цзиньпин