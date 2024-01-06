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Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
Запад продолжает поставлять вооружение Киеву, хотя российская сторона не единожды направляла ноту протеста относительно данных действий 06.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-06T17:40+0400
2024-01-06T17:40+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Россия направила запрос о проведении заседания Совбеза ООН по вопросу поставок Западом оружия Украине на 22 января, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в Совбезе.Многие западные страны поставляют вооружения и боеприпасы Киеву с самого начала спецоперации РФ. Как заявляли в оборонном ведомстве России, военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства, которые уже потратили на это более 200 миллиардов долларов. Москва направляла странам-членам НАТО ноту протеста в связи с поставками вооружений Украине.Западные страны, между тем, запросили проведение заседания СБ ООН по вопросам российско-украинского конфликта на 10 января.Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, содержащие оружие для ВСУ, станут законной целью Москвы. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО, поставляя оружие на Украину, "играют с огнем".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, в мире, новости, украина, москва, оон, нато, сергей лавров, киев, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, новости, украина, москва, оон, нато, сергей лавров, киев, обострение ситуации вокруг украины

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

17:40 06.01.2024
© photo: SputnikФлаг Организации Объединенных Наций (ООН)
Флаг Организации Объединенных Наций (ООН) - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2024
© photo: Sputnik
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Запад продолжает поставлять вооружение Киеву, хотя российская сторона не единожды направляла ноту протеста относительно данных действий
ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Россия направила запрос о проведении заседания Совбеза ООН по вопросу поставок Западом оружия Украине на 22 января, передает РИА Новости со ссылкой на информированный источник в Совбезе.
Многие западные страны поставляют вооружения и боеприпасы Киеву с самого начала спецоперации РФ. Как заявляли в оборонном ведомстве России, военную помощь Украине оказывают 54 иностранных государства, которые уже потратили на это более 200 миллиардов долларов. Москва направляла странам-членам НАТО ноту протеста в связи с поставками вооружений Украине.
"Россия запросила заседание по теме поставок оружия Киеву на 22 января", - сообщил собеседник агентства.
Западные страны, между тем, запросили проведение заседания СБ ООН по вопросам российско-украинского конфликта на 10 января.
Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, содержащие оружие для ВСУ, станут законной целью Москвы. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО, поставляя оружие на Украину, "играют с огнем".
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