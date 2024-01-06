https://sputnik-georgia.ru/20240106/chistaya-investitsionnaya-pozitsiya-gruzii-imeet-otritsatelnoe-znachenie-285454684.html

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение

Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 98,7% к ВВП за последние четыре квартала 06.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-06T10:58+0400

2024-01-06T10:58+0400

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 30 сентября 2023 года имеет отрицательное значение и составляет 29,2 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За третий квартал показатель улучшился на 337,6 миллионов долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 98,7% к ВВП за последние четыре квартала.Общие международные активы составляют 15,6 миллиарда долларов, что на 386,5 миллиона долларов больше показателя на конец второго квартала 2023 года.Общие международные обязательства на отчетную дату составили 44,8 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 48,9 миллиона долларов по сравнению со вторым кварталом 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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