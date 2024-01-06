https://sputnik-georgia.ru/20240106/chistaya-investitsionnaya-pozitsiya-gruzii-imeet-otritsatelnoe-znachenie-285454684.html
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 98,7% к ВВП за последние четыре квартала 06.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-06T10:58+0400
2024-01-06T10:58+0400
2024-01-06T10:58+0400
экономика
грузия
новости
статистика
национальный банк грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830194_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_f08fb0a36b99e0b9076ba8dfa52279fa.jpg
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 30 сентября 2023 года имеет отрицательное значение и составляет 29,2 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За третий квартал показатель улучшился на 337,6 миллионов долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 98,7% к ВВП за последние четыре квартала.Общие международные активы составляют 15,6 миллиарда долларов, что на 386,5 миллиона долларов больше показателя на конец второго квартала 2023 года.Общие международные обязательства на отчетную дату составили 44,8 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 48,9 миллиона долларов по сравнению со вторым кварталом 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830194_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ad066d82026bddf6e43fcae75557fa2e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии
Чистая инвестиционная позиция Грузии имеет отрицательное значение
Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 98,7% к ВВП за последние четыре квартала
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Чистая международная инвестиционная позиция Грузии на 30 сентября 2023 года имеет отрицательное значение и составляет 29,2 миллиарда долларов, говорится на сайте Нацбанка Грузии.
Чистая международная инвестиционная позиция представляет собой разность стоимости активов, принадлежащих резидентам страны за рубежом, и активов, принадлежащих иностранным инвесторам в данной стране. Международная инвестиционная позиция, как и платежный баланс, дает информацию для оценки экономических взаимоотношений страны с остальным миром.
За третий квартал показатель улучшился на 337,6 миллионов долларов. Дефицит чистой инвестиционной позиции Грузии составляет 98,7% к ВВП за последние четыре квартала.
Общие международные активы составляют 15,6 миллиарда долларов, что на 386,5 миллиона долларов больше показателя на конец второго квартала 2023 года.
Общие международные обязательства на отчетную дату составили 44,8 миллиарда долларов. Обязательства выросли на 48,9 миллиона долларов по сравнению со вторым кварталом 2023 года.