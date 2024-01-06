https://sputnik-georgia.ru/20240106/gadaniya-na-svyatki-i-staryy-novyy-god-2024-na-buduschee-suzhenogo-i-detey-285469267.html

Гадания на Святки и Старый Новый год 2024: на будущее, суженого и детей

Гадания на Святки и Старый Новый год 2024: на будущее, суженого и детей

Святки издревле считают волшебным временем, идеально подходящим для гаданий, так как в этот период происходят самые невероятные события 06.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-06T22:44+0400

2024-01-06T22:44+0400

2024-01-07T00:16+0400

справки

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Поэтому люди, пользуясь мистичностью этого времени гадали, пытаясь узнать будущее, да и продолжают гадать, несмотря на то, что любые попытки узнать грядущее в Святки, церковь осуждает. Какие гадания проводят на Святки и Старый Новый год, чтобы узнать будущее, кто будет суженным и пол ребенка, читайте в Sputnik Грузия. Гадания на будущее Для проведения самого популярного гадания на будущее по числу гадающих берут несколько мисок. В одну миску наливают воду, а в остальные кладут кольцо, сахар, хлеб, соль, лук и монету. Каждый из гадающих выбирает сосуд по очереди с закрытыми глазами. Миска с кольцом, по гаданию, предсказывает скорую свадьбу, с хлебом – достаток, с монетой – богатство, с сахаром – веселье, с солью – несчастье, с луком – слезы, а с водой – особых перемен не ожидается в жизни. Для другого гадания на Святки и Старый Новый год берут тазик с водой, небольшие свечки по числу гадающих и столько же половинок от скорлупы грецкого ореха. Свечки вставив в скорлупки, зажигают и опускают в тазик. Та, у которой свеча сгорит первой - выйдет замуж первой. А та девушка, чья скорлупка со свечой утонет, в предстоящем году замуж не выйдет. Проводили на Святки и Старый Новый год гадания и на бумаге. Для гадания брали бумажный лист, хорошо комкали и сжигали на блюдце. Затем п Посуду со сгоревшей бумагой подносили поток к стене и осторожно поворачивали, пока на стене не появлялась какая-либо тень и по ее очертаниям судили о ближайшем будущем. Другие гадания На Святки и Старый Новый год гадали и на суженного. Для гадания съедали что-нибудь солененькое на ночь, и ложились спать, не запивая водой. Тот, кто во сне даст напиться и будет суженным. С помощью гадания можно было узнать и характер будущего супруга. Для гадания брали четыре одинаковых сосуда с водой. Ложку меда клали в первый, соли - во второй, лимонной кислоты - в третий и вина - в четвертый. Перемешав содержимое, накрывали сосуды салфеткой, поставив их на поднос. Поднос покрутив с закрытыми глазами, выбирали одну из чашек и отпивали глоток. Суженный будет обладать прекрасным характером, если попался стакан с медом, с солью – прольете немало слез, с кислотой – жизнь ждет скучная, с вином – выпивать будет много. Популярным было гадание и на определение пола будущего ребенка. Для гадания брали обручальное кольцо, освященное в церкви, клали в блюдце с водой, и в ночь перед Рождеством и Старым Новым годом замораживали. Важно, погружая в воду колечко, задать вопрос о будущих детях. Утром смотрели, какой узор образовался на поверхности воды. Если поверхность гладкая, детей в ближайший год ждать не стоит, если появились бугорок – родится сын, а если маленькие впадины – дочка. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2024

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справки