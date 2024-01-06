https://sputnik-georgia.ru/20240106/luchshe-bystree-kakie-dorogi-poyavyatsya-v-gruzii-v-2024-godu-285465219.html

Лучше, быстрее: какие дороги появятся в Грузии в 2024 году

Лучше, быстрее: какие дороги появятся в Грузии в 2024 году

Развитие сухопутных путей для правительства Грузии остается приоритетом и в 2024 году, на фоне растущей транзитной роли Грузии 06.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-06T18:20+0400

2024-01-06T18:20+0400

2024-01-06T18:55+0400

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. В 2024 году власти Грузии выделят из бюджета 1,9 миллиарда лари на развитие дорожной инфраструктуры по разным направлениям. По прогнозам правительства, в 2024 году все трассы международного значения будут благоустроены и отремонтированы на 95%, а внутренние дороги Грузии – на 85%. Sputnik Грузия собрал главные новшества в дорожной инфраструктуре, запланированные в этом году. Главная дорога В 2024 году планируется завершить строительство самого длинного тоннеля в Грузии, который, по прогнозам экспертов, раз и навсегда решит вопрос зимних пробок в направлении России. Предположительно, прокладка девятикилометрового тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы завершится в феврале 2024 года, после чего начнутся работы по благоустройству. Крупнейший в Грузии тоннель длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом станет одним из самых длинных тоннелей и одним из самых сложных инженерных сооружений в Европе. В целом, в рамках проекта строится 23-километровая двухполосная асфальтобетонная дорога, пять мостов и пять тоннелей. Участок Квешети-Коби станет объездным новым путем трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс. Кроме того, в 2024 году начнется строительства еще одного участка в направлении России – Натахтари-Жинвали, длиной 27 километров, что еще больше сократит время в пути. Трасса Восток-Запад В 2024 году завершится строительство сразу нескольких участков главной трассы Грузии – трассы Восток-Запад, которая является частью "Среднего коридора" и связывает Азию с Европой. По прогнозам департамента автомобильных дорог, в 2024 году завершится строительство самого сложного участка через Рикотский перевал, а также участки Самтредия-Григолети, Григолети-Чолоки и объездной дороги Батуми. Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км. Подступы к границам Не останутся без внимания и фактические ворота транзитного пути через Грузию. В частности, в 2024 году в Грузии начнется строительство сразу трех важных участков дорог к границам: Батуми-Сарпи – к грузино-турецкой границе, Тбилиси-Садахло – к границе Грузии и Армении и Тбилиси - Красный мост – к грузино-азербайджанской границе. Дороги для туристов Не забыло государство в 2024 году и о главных туристических маршрутах Грузии. Так, в этом году продолжится строительство скоростной трассы в одном из самых популярных туристических регионов Грузии – Кахети. В 2024 году завершится строительство объездной дороги через Гурджаани, а также трасс Тбилиси-Сагареджо и Бакурцихе-Цнори. Кроме того, в 2024 году завершится строительство дорог, открывающих доступ к самым главным красотам Грузии – Сачхере-Они, Багдати-Абастумани, Тбилиси-Шатили, Батуми-Ахалцихе и других.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, батуми, европа, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги, дороги