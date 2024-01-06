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Многокилометровая пробка на перевале Рикоти: что произошло?
Многокилометровая пробка на перевале Рикоти: что произошло?
Пробка постепенно рассосалась после расчистки дороги 06.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-06T19:39+0400
2024-01-06T19:39+0400
2024-01-06T19:35+0400
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новости
рикотский перевал
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дороги
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Движение в районе Рикотского перевала на трассе Восток-Запад, соединяющей Восточную и Западную Грузию, было парализовало из-за сошедшей массы земли.Движение было затруднено в течение нескольких часов пока работала спецтехника, расчищающая проезжую часть дороги.По данным телеканала "ТВ Пирвели", на трассе образовалась пробка в несколько километров, которая постепенно рассосалась после очистки дороги. В настоящее время движение на дороге свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рикотский перевал
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грузия, новости, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
грузия, новости, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители, дороги
Многокилометровая пробка на перевале Рикоти: что произошло?
Пробка постепенно рассосалась после расчистки дороги
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Движение в районе Рикотского перевала на трассе Восток-Запад, соединяющей Восточную и Западную Грузию, было парализовало из-за сошедшей массы земли.
Движение было затруднено в течение нескольких часов пока работала спецтехника, расчищающая проезжую часть дороги.
По данным телеканала "ТВ Пирвели", на трассе образовалась пробка в несколько километров, которая постепенно рассосалась после очистки дороги.
В настоящее время движение на дороге свободно.