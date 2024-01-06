https://sputnik-georgia.ru/20240106/mnogokilometrovaya-probka-na-perevale-rikoti-chto-proizoshlo-285467666.html

Многокилометровая пробка на перевале Рикоти: что произошло?

Многокилометровая пробка на перевале Рикоти: что произошло?

Пробка постепенно рассосалась после расчистки дороги 06.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-06T19:39+0400

2024-01-06T19:39+0400

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грузия

новости

рикотский перевал

департамент автомобильных дорог

грузинские дороги, машины и их водители

дороги

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Движение в районе Рикотского перевала на трассе Восток-Запад, соединяющей Восточную и Западную Грузию, было парализовало из-за сошедшей массы земли.Движение было затруднено в течение нескольких часов пока работала спецтехника, расчищающая проезжую часть дороги.По данным телеканала "ТВ Пирвели", на трассе образовалась пробка в несколько километров, которая постепенно рассосалась после очистки дороги. В настоящее время движение на дороге свободно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

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Sputnik Грузия

грузия, новости, рикотский перевал, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители, дороги