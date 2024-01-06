Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240106/narodnye-primety-na-rozhdestvo-khristovo-2024-chto-nelzya-delat-v-prazdnik-285457561.html
Народные приметы на Рождество Христово 2024: что нельзя делать в праздник?
Народные приметы на Рождество Христово 2024: что нельзя делать в праздник?
Один из главных церковных праздников – Рождество Христово, с которым много примет и запретов связано 06.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-06T13:40+0400
2024-01-06T14:00+0400
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24365/43/243654364_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5fa41ad97c8ebf29b3c68327ad0b2181.jpg
Что нельзя делать на Рождество Христово и о народных приметах церковного праздника, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам на Рождество Христово нельзя делать тяжелую работу, работать в огороде и саду, а также убирать в доме, так как церковный праздник посвящают молитвам. Нельзя в Рождество Христово заниматься рукодельем, в том числе шить, зашивать или штопать – это плохая примета, привлекающая неприятности. В Рождество Христово нельзя венчаться, устраивать шумные застолья, предаваться чревоугодию и пьянству. Злиться, ссориться, сквернословить и ругаться в праздник нельзя – по приметам помириться будет очень сложно Нельзя в Рождество Христово охотиться, а также использовать колющие и режущие предметы – по приметам раны, полученные 7 января, быстро не заживают. Плохая примета встречать Рождество Христово в одежде темного цвета – это привлекает беду в дом. Брать или давать в долг в Рождество Христово нельзя – по приметам можно в долгах провести весь год. Нельзя отказывать 7 января в милостыне и помощи – это плохая примета, привлекающая невзгоды и проблемы. Народные приметы По народным приметам быть беде, если в Рождество Христово во дворе завоет собака. Однако беда обойдет дом стороной, если отвязать собаку приговаривая: "Как тебя веревка не держит, так пусть и беда не держится за мой дом!" Весна будет холодной и дождливой, если на Рождество Христово настала оттепель, а если 7 января ударил крепкий мороз — это примета, что лето предстоит жаркое. Год будет богатый, если снег выпал в сочельник, а если день выдался ясный, то урожай зерновых порадует. По народным приметам урожай будет скудным, если Рождество Христово выпало на новолуние. Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24365/43/243654364_506:444:2645:2048_1920x0_80_0_0_703ebec15d799b14e43ca7c6fbbf0b44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
справки
справки

Народные приметы на Рождество Христово 2024: что нельзя делать в праздник?

13:40 06.01.2024 (обновлено: 14:00 06.01.2024)
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкСвященнослужитель на Рождественской мессе в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии во время празднования католического Рождества в Москве
Священнослужитель на Рождественской мессе в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии во время празднования католического Рождества в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2024
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Один из главных церковных праздников – Рождество Христово, с которым много примет и запретов связано
Что нельзя делать на Рождество Христово и о народных приметах церковного праздника, читайте в Sputnik Грузия.

Что нельзя делать

По народным приметам на Рождество Христово нельзя делать тяжелую работу, работать в огороде и саду, а также убирать в доме, так как церковный праздник посвящают молитвам.
Нельзя в Рождество Христово заниматься рукодельем, в том числе шить, зашивать или штопать – это плохая примета, привлекающая неприятности.
В Рождество Христово нельзя венчаться, устраивать шумные застолья, предаваться чревоугодию и пьянству.
© AFP 2024 / Marco BertorelloРождественская елка на Пьяцца Дуомо в Милане
Рождественская елка на Пьяцца Дуомо в Милане - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2024
Рождественская елка на Пьяцца Дуомо в Милане
© AFP 2024 / Marco Bertorello
Злиться, ссориться, сквернословить и ругаться в праздник нельзя – по приметам помириться будет очень сложно
Нельзя в Рождество Христово охотиться, а также использовать колющие и режущие предметы – по приметам раны, полученные 7 января, быстро не заживают.
Плохая примета встречать Рождество Христово в одежде темного цвета – это привлекает беду в дом.
Брать или давать в долг в Рождество Христово нельзя – по приметам можно в долгах провести весь год.
Нельзя отказывать 7 января в милостыне и помощи – это плохая примета, привлекающая невзгоды и проблемы.

Народные приметы

По народным приметам быть беде, если в Рождество Христово во дворе завоет собака. Однако беда обойдет дом стороной, если отвязать собаку приговаривая: "Как тебя веревка не держит, так пусть и беда не держится за мой дом!"
Весна будет холодной и дождливой, если на Рождество Христово настала оттепель, а если 7 января ударил крепкий мороз — это примета, что лето предстоит жаркое.
Год будет богатый, если снег выпал в сочельник, а если день выдался ясный, то урожай зерновых порадует.
По народным приметам урожай будет скудным, если Рождество Христово выпало на новолуние.
Материал подготовлен на основе открытых источников
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0