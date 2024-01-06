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Народные приметы на Рождество Христово 2024: что нельзя делать в праздник?

Народные приметы на Рождество Христово 2024: что нельзя делать в праздник?

Один из главных церковных праздников – Рождество Христово, с которым много примет и запретов связано 06.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-06T13:40+0400

2024-01-06T13:40+0400

2024-01-06T14:00+0400

справки

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Что нельзя делать на Рождество Христово и о народных приметах церковного праздника, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам на Рождество Христово нельзя делать тяжелую работу, работать в огороде и саду, а также убирать в доме, так как церковный праздник посвящают молитвам. Нельзя в Рождество Христово заниматься рукодельем, в том числе шить, зашивать или штопать – это плохая примета, привлекающая неприятности. В Рождество Христово нельзя венчаться, устраивать шумные застолья, предаваться чревоугодию и пьянству. Злиться, ссориться, сквернословить и ругаться в праздник нельзя – по приметам помириться будет очень сложно Нельзя в Рождество Христово охотиться, а также использовать колющие и режущие предметы – по приметам раны, полученные 7 января, быстро не заживают. Плохая примета встречать Рождество Христово в одежде темного цвета – это привлекает беду в дом. Брать или давать в долг в Рождество Христово нельзя – по приметам можно в долгах провести весь год. Нельзя отказывать 7 января в милостыне и помощи – это плохая примета, привлекающая невзгоды и проблемы. Народные приметы По народным приметам быть беде, если в Рождество Христово во дворе завоет собака. Однако беда обойдет дом стороной, если отвязать собаку приговаривая: "Как тебя веревка не держит, так пусть и беда не держится за мой дом!" Весна будет холодной и дождливой, если на Рождество Христово настала оттепель, а если 7 января ударил крепкий мороз — это примета, что лето предстоит жаркое. Год будет богатый, если снег выпал в сочельник, а если день выдался ясный, то урожай зерновых порадует. По народным приметам урожай будет скудным, если Рождество Христово выпало на новолуние. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2024

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справки