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Назван главный цвет 2024 года
Назван главный цвет 2024 года
Как заявляют эксперты, "персиковый пушок" отражает наше желание заботиться о себе и окружающих 06.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-06T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Исследовательский институт Pantone назвал главным цветом 2024 года персиковый (Peach Fuzz). Pantone Color Institute – исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли. Институт определяет главный цвет с 2000 года. Как заявляют в институте, "персиковый пушок", так переводится название цвета, отражает наше желание заботиться о себе и окружающих. Цветом 2023 года был Pantone 18-1750 Viva Magenta – карминовый красный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, наука, новости, тбилиси, pantone
в мире, наука, новости, тбилиси, pantone

Назван главный цвет 2024 года

15:01 06.01.2024 (обновлено: 16:45 06.01.2024)
© AP Photo / Domenico Stinellis / Antonio Calanni / Antonio CalanniКоллаж, на котором изображены модели в нарядах персикового оттенка
Коллаж, на котором изображены модели в нарядах персикового оттенка - Sputnik Грузия, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Domenico Stinellis / Antonio Calanni / Antonio Calanni
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Как заявляют эксперты, "персиковый пушок" отражает наше желание заботиться о себе и окружающих
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Исследовательский институт Pantone назвал главным цветом 2024 года персиковый (Peach Fuzz).
Pantone Color Institute – исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли. Институт определяет главный цвет с 2000 года.
Как заявляют в институте, "персиковый пушок", так переводится название цвета, отражает наше желание заботиться о себе и окружающих.

"Это нежный и бархатистый оттенок персика, всеобъемлющий дух которого наполняет разум, тело и сердце", – говорится в описании цвета.

Цветом 2023 года был Pantone 18-1750 Viva Magenta – карминовый красный.
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