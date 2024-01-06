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Назван главный цвет 2024 года

Назван главный цвет 2024 года

Как заявляют эксперты, "персиковый пушок" отражает наше желание заботиться о себе и окружающих 06.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Исследовательский институт Pantone назвал главным цветом 2024 года персиковый (Peach Fuzz). Pantone Color Institute – исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли. Институт определяет главный цвет с 2000 года. Как заявляют в институте, "персиковый пушок", так переводится название цвета, отражает наше желание заботиться о себе и окружающих. Цветом 2023 года был Pantone 18-1750 Viva Magenta – карминовый красный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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