https://sputnik-georgia.ru/20240106/pereval-paravani-zakryt-dlya-bolshegruzov--285457213.html

Перевал Паравани закрыт для большегрузов

Перевал Паравани закрыт для большегрузов

Специальный режим пришлось ввести из-за непогоды 06.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-06T11:39+0400

2024-01-06T11:39+0400

2024-01-06T11:39+0400

грузия

новости

общество

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24771/94/247719457_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_58ce0c0b026004e7119b71beee8321d7.jpg

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Перевал Паравани закрыт для автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест из-за снегопада и плохой видимости, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. Ограничение действует на участке с 94 по 147 километр трассы внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. Движение других видов транспорта на данном участке свободно. На остальных участках трассы движение транспорта также открыто.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог