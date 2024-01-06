https://sputnik-georgia.ru/20240106/pereval-paravani-zakryt-dlya-bolshegruzov--285457213.html
Перевал Паравани закрыт для большегрузов
Перевал Паравани закрыт для большегрузов
Специальный режим пришлось ввести из-за непогоды 06.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-06T11:39+0400
2024-01-06T11:39+0400
2024-01-06T11:39+0400
грузия
новости
общество
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Перевал Паравани закрыт для автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест из-за снегопада и плохой видимости, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. Ограничение действует на участке с 94 по 147 километр трассы внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. Движение других видов транспорта на данном участке свободно. На остальных участках трассы движение транспорта также открыто.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
Перевал Паравани закрыт для большегрузов
Специальный режим пришлось ввести из-за непогоды
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Перевал Паравани закрыт для автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест из-за снегопада и плохой видимости, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Ограничение действует на участке с 94 по 147 километр трассы внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда.
Движение других видов транспорта на данном участке свободно. На остальных участках трассы движение транспорта также открыто.