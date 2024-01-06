https://sputnik-georgia.ru/20240106/pervye-litsa-gruzii-pozdravili-armyan-s-rozhdestvom-285462725.html

Первые лица Грузии поздравили армян с Рождеством

Первые лица Грузии поздравили армян с Рождеством

Армянская апостольская церковь сохранила первохристианскую традицию празднования Рождества 6 января 06.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-06T15:40+0400

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грузия

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саломе зурабишвили

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Саломе Зурабишвили поздравили прихожан Армянской апостольской церкви с Рождеством, пожелав им мира и процветания.Президент Грузии также поздравила прихожан армянской церкви."Сердечно поздравляю Армянскую Апостольскую Церковь и ее прихожан во всех уголках мира, особенно проживающих в Грузии наших сограждан армянского происхождения, с праздником Рождества и Крещения", – написала Зурабишвили. Армянская Апостольская церковь сохранила первохристианскую традицию празднования Рождества 6 января. Оно отмечается совместно с Крещением Господним и называется Богоявлением. Вечером 5 января в армянских церквях по всему миру прошла Святая литургия "Чракалуйс", что переводится с армянского как "возжигание светильников (лампад)". "Чракалуйс" символизирует свет Вифлеемской звезды, указавшей волхвам дорогу к младенцу Христу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили