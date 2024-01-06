https://sputnik-georgia.ru/20240106/pyat-chelovek-otravilis-gazom-v-kutaisi-285462930.html

Пять человек отравились газом в Кутаиси

Пять человек отравились газом в Кутаиси

Пострадавших госпитализировали, в настоящее время их состояние стабильное 06.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-06T16:21+0400

2024-01-06T16:21+0400

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происшествия

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кутаиси

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Пять человек отравились природным газом в городе Кутаиси на западе Грузии, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, все отравившиеся – члены одной семьи, в том числе один ребенок. Они почувствовали признаки интоксикации и сами вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавших госпитализировали. В настоящее время их состояние стабильное. В доме, где проживала семья, приостановлена подача газа. Представители газовой компании выясняют, что стало причиной утечки. В Грузии газ является самым распространенным средством для отопления и приготовления еды. При этом оборудование внутри квартир, в том числе отопительные и водонагревательные установки, устанавливают сами жильцы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

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