https://sputnik-georgia.ru/20240106/rossiyskie-uchenye-predlozhili-lechit-ozhirenie-vozdeystvuya-na-um-284147865.html

Российские ученые предложили лечить ожирение, воздействуя на ум

Российские ученые предложили лечить ожирение, воздействуя на ум

Проблема ожирения становится все более актуальной, особенно среди детей 06.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-06T13:03+0400

2024-01-06T13:03+0400

2024-01-06T13:42+0400

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Специалисты из Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) разработали инновационный метод борьбы с ожирением у детей, используя технологию электромагнитного воздействия на регуляторные процессы мозга. Исследование, проведенное в вузе, выявило, что применение транскраниальной магнитотерапии (ТкМТ) в сочетании с транскраниальной электростимуляцией (ТЭС) у мальчиков с ожирением привело к нормализации гормонов, таких как тестостерон и β-эндорфин, а также снижению избыточных уровней других гормонов, способствуя потере аппетита и веса. Проблема ожирения становится все более актуальной, особенно среди детей, и ученые подчеркивают, что современный образ жизни, включая диету с высоким содержанием сахара и недостаток физической активности, является основной причиной этого явления. Ожирение признается заболеванием, требующим изменения образа жизни и питания, но саратовские ученые считают, что иногда это недостаточно. Профессор Нина Болотова отмечает, что использование аппаратных методов, таких как транскраниальная магнитотерапия и транскраниальная электростимуляция, может быть перспективным подходом к управлению аппетитом и нормализации пищевого поведения. Технологии неинвазивной стимуляции головного мозга, предложенные учеными, включают в себя создание бегущего магнитного поля в сочетании с электростимуляцией при помощи специальных аппаратов, разработанных совместно с производителем из Саратова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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