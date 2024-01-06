https://sputnik-georgia.ru/20240106/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-sygraet-za-putevku-na-olimpiadu-v-parizhe-284619842.html

Сборная Грузии по баскетболу сыграет за путевку на Олимпиаду в Париже

Сборная Грузии по баскетболу сыграет за путевку на Олимпиаду в Париже

После первого раунда по две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, а команда-победитель финала сыграет на Олимпийских играх 06.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-06T21:20+0400

2024-01-06T21:20+0400

2024-01-06T21:20+0400

спорт

грузия

новости

латвия

бразилия

черногория

фиба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/1a/281699188_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6accb24cf718d80cd048b325d260d2f9.jpg

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу сыграет первый матч группы А отборочного турнира для участия в парижской Олимпиаде 2024 года 2 июля против команды Латвии. Расписание матчей групп А и В: Сборная Грузии сыграет в группе против Латвии и Филиппин. Две команды пройдут в следующий этап и в полуфинале встретятся с одним из победителей группы В – Черногорией, Бразилией или Камеруном. Отборочный турнир в каждой из групп пройдет со 2 по 7 июля. После первого раунда по две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, а команда-победитель финала сыграет на Олимпийских играх. ФИБА во время жеребьевки разделила 24 команды для участия в четырех мини-квалификационных турнирах, каждый из которых пройдет в разных странах – в Испании, Греции, Латвии и Поуэрто-Рико. На каждом из турниров будет разыграно по одной путевке на Игры. На каждом из четырех турниров сборные разбиты на две группы (A и B). Таким образом, при жеребьевке 24 команды распределили по восьми группам по три команды в каждой. Летние Олимпийские игры 2024 примет Париж с 26 июля по 11 августа 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

латвия

бразилия

черногория

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, латвия, бразилия, черногория, фиба