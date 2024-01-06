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Сборная Грузии по баскетболу сыграет за путевку на Олимпиаду в Париже
Сборная Грузии по баскетболу сыграет за путевку на Олимпиаду в Париже
После первого раунда по две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, а команда-победитель финала сыграет на Олимпийских играх 06.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-06T21:20+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу сыграет первый матч группы А отборочного турнира для участия в парижской Олимпиаде 2024 года 2 июля против команды Латвии. Расписание матчей групп А и В: Сборная Грузии сыграет в группе против Латвии и Филиппин. Две команды пройдут в следующий этап и в полуфинале встретятся с одним из победителей группы В – Черногорией, Бразилией или Камеруном. Отборочный турнир в каждой из групп пройдет со 2 по 7 июля. После первого раунда по две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, а команда-победитель финала сыграет на Олимпийских играх. ФИБА во время жеребьевки разделила 24 команды для участия в четырех мини-квалификационных турнирах, каждый из которых пройдет в разных странах – в Испании, Греции, Латвии и Поуэрто-Рико. На каждом из турниров будет разыграно по одной путевке на Игры. На каждом из четырех турниров сборные разбиты на две группы (A и B). Таким образом, при жеребьевке 24 команды распределили по восьми группам по три команды в каждой. Летние Олимпийские игры 2024 примет Париж с 26 июля по 11 августа 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, латвия, бразилия, черногория, фиба
Сборная Грузии по баскетболу сыграет за путевку на Олимпиаду в Париже
После первого раунда по две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, а команда-победитель финала сыграет на Олимпийских играх
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу сыграет первый матч группы А отборочного турнира для участия в парижской Олимпиаде 2024 года 2 июля против команды Латвии.
Расписание матчей групп А и В:
2 июля: Латвия - Грузия, Бразилия - Черногория.
3 июля: Латвия - Филиппины, Черногория - Камерун.
4 июля: Филиппины - Грузия, Камерун - Бразилия.
Сборная Грузии сыграет в группе против Латвии и Филиппин. Две команды пройдут в следующий этап и в полуфинале встретятся с одним из победителей группы В – Черногорией, Бразилией или Камеруном.
Отборочный турнир в каждой из групп пройдет со 2 по 7 июля. После первого раунда по две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, а команда-победитель финала сыграет на Олимпийских играх.
ФИБА во время жеребьевки разделила 24 команды для участия в четырех мини-квалификационных турнирах, каждый из которых пройдет в разных странах – в Испании, Греции, Латвии и Поуэрто-Рико. На каждом из турниров будет разыграно по одной путевке на Игры.
На каждом из четырех турниров сборные разбиты на две группы (A и B). Таким образом, при жеребьевке 24 команды распределили по восьми группам по три команды в каждой.
Летние Олимпийские игры 2024 примет Париж с 26 июля по 11 августа 2024 года.