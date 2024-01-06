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Стратегического поражения России не случилось – Михеев подвел главные итоги 2023 года
Стратегического поражения России не случилось – Михеев подвел главные итоги 2023 года
Провал украинского контрнаступления и экономические успехи на фоне санкций – вот два главных итога для России в 2023 году 06.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-06T11:56+0400
2024-01-06T11:56+0400
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Такое мнение каналу "Sputnik на русском" высказал политолог Сергей Михеев. Как будут развиваться события в 2024 году? Смогут ли демократы выиграть президентские выборы в США? Пойдет ли Зеленский на второй срок? И когда закончится российская СВО на Украине? Эти и другие вопросы обсуждаем в интервью.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, украина, сша, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, украина, сша, видео
Стратегического поражения России не случилось – Михеев подвел главные итоги 2023 года
11:56 06.01.2024 (обновлено: 11:56 07.01.2024)
Провал украинского контрнаступления и экономические успехи на фоне санкций – вот два главных итога для России в 2023 году
Такое мнение каналу "Sputnik на русском" высказал политолог Сергей Михеев.
Как будут развиваться события в 2024 году? Смогут ли демократы выиграть президентские выборы в США? Пойдет ли Зеленский на второй срок? И когда закончится российская СВО на Украине?
Эти и другие вопросы обсуждаем в интервью.