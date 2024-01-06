https://sputnik-georgia.ru/20240106/strategicheskogo-porazheniya-rossii-ne-sluchilos--mikheev-podvel-glavnye-itogi-2023-goda-285474034.html

Стратегического поражения России не случилось – Михеев подвел главные итоги 2023 года

Стратегического поражения России не случилось – Михеев подвел главные итоги 2023 года

Провал украинского контрнаступления и экономические успехи на фоне санкций – вот два главных итога для России в 2023 году 06.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-06T11:56+0400

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Такое мнение каналу "Sputnik на русском" высказал политолог Сергей Михеев. Как будут развиваться события в 2024 году? Смогут ли демократы выиграть президентские выборы в США? Пойдет ли Зеленский на второй срок? И когда закончится российская СВО на Украине? Эти и другие вопросы обсуждаем в интервью.

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