https://sputnik-georgia.ru/20240106/svyatki-2024-obychai-i-traditsii-narodnogo-prazdnika-285463052.html

Святки 2024: обычаи и традиции народного праздника

Святки 2024: обычаи и традиции народного праздника

Святки – веселый народный праздник, который отмечают с Рождества Христова до Крещения Господня 06.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-06T17:01+0400

2024-01-06T17:01+0400

2024-01-06T17:46+0400

справки

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С древним праздником связано много народных обычаев и традиций, часть из которых соблюдают и в наши дни. Что такое Святки, о традициях и обычаях народного праздника, читайте в Sputnik Грузия. Почему Святки? Святки ежегодно длятся с Рождества Христова (7 января) по Крещенский сочельник, который отмечают 18 января. По церковному уставу в этот период постных дней нет. По одной из версий, праздник назвали Святками потому, что весь этот период освящен великим событием – рождением Спасителя человечества. В церковных книгах Святки упоминают с VI века, однако историки утверждают, что греческие христиане праздновали две недели после Рождества еще в IV веке. В праздничные дни церковный устав запрещает таинство брака, пост и коленопреклонение. На Святки уделяли особое внимание тому, чтобы все радовались. В праздничный период в Византии, по обычаю, помогали бедным, а также носили в больницы и тюрьмы еду и подарки. Святки, как особый праздник после Рождества Христова, упоминают христианские богословы Григорий Нисский и Ефрем Сирин. Народные обычаи и традиции Обычай обмениваться подарками на Святки и помогать бедным были и у древних славян. Традиция на Святки дарить подарки восходит к событиям рождественской ночи, когда новорожденному Спасителю волхвы подарили золото, смирну и ладан. На Святки хозяйки по традиции готовили 12 вкусных блюд по числу учеников Христовых. Дети и молодежь, по обычаю, занимались в народный праздник колядованием. Нарядившись звериные костюмы, они ходили к односельчанам в гости с большой самодельной рождественской звездой и распевали песенки, посвященные Рождеству. На Святки готовили праздничный пирог, в который подкладывали монетку. По традиции тот, кому попадется счастливая монетка, будет удачлив весь год. Святки, по обычаю, завершали на Крещение Господне купанием в освященной проруби. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2024

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справки