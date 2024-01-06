https://sputnik-georgia.ru/20240106/svyatki-2024-obychai-i-traditsii-narodnogo-prazdnika-285463052.html
Святки 2024: обычаи и традиции народного праздника
Святки 2024: обычаи и традиции народного праздника
Святки – веселый народный праздник, который отмечают с Рождества Христова до Крещения Господня 06.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-06T17:01+0400
2024-01-06T17:01+0400
2024-01-06T17:46+0400
справки
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С древним праздником связано много народных обычаев и традиций, часть из которых соблюдают и в наши дни. Что такое Святки, о традициях и обычаях народного праздника, читайте в Sputnik Грузия. Почему Святки? Святки ежегодно длятся с Рождества Христова (7 января) по Крещенский сочельник, который отмечают 18 января. По церковному уставу в этот период постных дней нет. По одной из версий, праздник назвали Святками потому, что весь этот период освящен великим событием – рождением Спасителя человечества. В церковных книгах Святки упоминают с VI века, однако историки утверждают, что греческие христиане праздновали две недели после Рождества еще в IV веке. В праздничные дни церковный устав запрещает таинство брака, пост и коленопреклонение. На Святки уделяли особое внимание тому, чтобы все радовались. В праздничный период в Византии, по обычаю, помогали бедным, а также носили в больницы и тюрьмы еду и подарки. Святки, как особый праздник после Рождества Христова, упоминают христианские богословы Григорий Нисский и Ефрем Сирин. Народные обычаи и традиции Обычай обмениваться подарками на Святки и помогать бедным были и у древних славян. Традиция на Святки дарить подарки восходит к событиям рождественской ночи, когда новорожденному Спасителю волхвы подарили золото, смирну и ладан. На Святки хозяйки по традиции готовили 12 вкусных блюд по числу учеников Христовых. Дети и молодежь, по обычаю, занимались в народный праздник колядованием. Нарядившись звериные костюмы, они ходили к односельчанам в гости с большой самодельной рождественской звездой и распевали песенки, посвященные Рождеству. На Святки готовили праздничный пирог, в который подкладывали монетку. По традиции тот, кому попадется счастливая монетка, будет удачлив весь год. Святки, по обычаю, завершали на Крещение Господне купанием в освященной проруби. Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Святки 2024: обычаи и традиции народного праздника
17:01 06.01.2024 (обновлено: 17:46 06.01.2024)
Святки – веселый народный праздник, который отмечают с Рождества Христова до Крещения Господня
С древним праздником связано много народных обычаев и традиций, часть из которых соблюдают и в наши дни.
Что такое Святки, о традициях и обычаях народного праздника, читайте в Sputnik Грузия
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Святки ежегодно длятся с Рождества Христова (7 января) по Крещенский сочельник, который отмечают 18 января. По церковному уставу в этот период постных дней нет.
По одной из версий, праздник назвали Святками потому, что весь этот период освящен великим событием – рождением Спасителя человечества.
В церковных книгах Святки упоминают с VI века, однако историки утверждают, что греческие христиане праздновали две недели после Рождества еще в IV веке. В праздничные дни церковный устав запрещает таинство брака, пост и коленопреклонение.
На Святки уделяли особое внимание тому, чтобы все радовались. В праздничный период в Византии, по обычаю, помогали бедным, а также носили в больницы и тюрьмы еду и подарки. Святки, как особый праздник после Рождества Христова, упоминают христианские богословы Григорий Нисский и Ефрем Сирин.
Народные обычаи и традиции
Обычай обмениваться подарками на Святки и помогать бедным были и у древних славян. Традиция на Святки дарить подарки восходит к событиям рождественской ночи, когда новорожденному Спасителю волхвы подарили золото, смирну и ладан.
На Святки хозяйки по традиции готовили 12 вкусных блюд по числу учеников Христовых. Дети и молодежь, по обычаю, занимались в народный праздник колядованием. Нарядившись звериные костюмы, они ходили к односельчанам в гости с большой самодельной рождественской звездой и распевали песенки, посвященные Рождеству.
На Святки готовили праздничный пирог, в который подкладывали монетку. По традиции тот, кому попадется счастливая монетка, будет удачлив весь год.
Святки, по обычаю, завершали на Крещение Господне купанием в освященной проруби.
Материал подготовлен на основе открытых источников