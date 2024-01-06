https://sputnik-georgia.ru/20240106/vnimaniyu-avtomobilistov-tsentr-tbilisi-budet-zakryt-v-rozhdestvo-285467083.html

Вниманию автомобилистов: центр Тбилиси будет закрыт в Рождество

Вниманию автомобилистов: центр Тбилиси будет закрыт в Рождество

Дорога будет открываться по мере прохождения шествия 06.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-06T20:20+0400

2024-01-06T20:20+0400

2024-01-06T20:20+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0d/263577594_0:184:3312:2047_1920x0_80_0_0_0af0bd03097cf005cc8866b53e32bf62.jpg

ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Центральный проспект Тбилиси – Руставели – будет закрыт для транспорта с 12:00 по тбилисскому времени из-за традиционного рождественского благотворительного шествия "Алило", сообщает мэрия Тбилиси. В связи с ограничениями весь транспорт будет ездить по параллельным улицам и объездным дорогам. Дорога будет открываться по мере прохождения шествия. Традиционное рождественское шествие "Алило" проходит ежегодно 7 января. История "Алило" насчитывает уже 15 столетий. В Рождество устраивается шествие, во время которого собираются пожертвования для нуждающихся и сирот. Православные Грузии 7 января празднуют Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников. В ночь Рождества с 6 на 7 января в православных храмах Грузии проходят праздничные богослужения. И по традиции, заложенной Католикосом-Патриархом всея Грузии Илии II, во всех окнах зажигаются свечи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, департамент автомобильных дорог