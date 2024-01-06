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Вниманию автомобилистов: центр Тбилиси будет закрыт в Рождество
Вниманию автомобилистов: центр Тбилиси будет закрыт в Рождество
Дорога будет открываться по мере прохождения шествия 06.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-06T20:20+0400
2024-01-06T20:20+0400
2024-01-06T20:20+0400
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тбилиси
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Центральный проспект Тбилиси – Руставели – будет закрыт для транспорта с 12:00 по тбилисскому времени из-за традиционного рождественского благотворительного шествия "Алило", сообщает мэрия Тбилиси. В связи с ограничениями весь транспорт будет ездить по параллельным улицам и объездным дорогам. Дорога будет открываться по мере прохождения шествия. Традиционное рождественское шествие "Алило" проходит ежегодно 7 января. История "Алило" насчитывает уже 15 столетий. В Рождество устраивается шествие, во время которого собираются пожертвования для нуждающихся и сирот. Православные Грузии 7 января празднуют Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников. В ночь Рождества с 6 на 7 января в православных храмах Грузии проходят праздничные богослужения. И по традиции, заложенной Католикосом-Патриархом всея Грузии Илии II, во всех окнах зажигаются свечи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, тбилиси, департамент автомобильных дорог
Вниманию автомобилистов: центр Тбилиси будет закрыт в Рождество
Дорога будет открываться по мере прохождения шествия
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Центральный проспект Тбилиси – Руставели – будет закрыт для транспорта с 12:00 по тбилисскому времени из-за традиционного рождественского благотворительного шествия "Алило", сообщает мэрия Тбилиси.
В связи с ограничениями весь транспорт будет ездить по параллельным улицам и объездным дорогам. Дорога будет открываться по мере прохождения шествия.
Традиционное рождественское шествие "Алило" проходит ежегодно 7 января. История "Алило" насчитывает уже 15 столетий. В Рождество устраивается шествие, во время которого собираются пожертвования для нуждающихся и сирот.
Православные Грузии 7 января празднуют Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников. В ночь Рождества с 6 на 7 января в православных храмах Грузии проходят праздничные богослужения. И по традиции, заложенной Католикосом-Патриархом всея Грузии Илии II, во всех окнах зажигаются свечи.