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Конкуренты Алиева: ЦИК Азербайджана зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты
Конкуренты Алиева: ЦИК Азербайджана зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты
На данный момент ЦИК зарегистрировал уже трех кандидатов на пост президента 07.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-07T10:42+0400
2024-01-07T10:42+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Азербайджана зарегистрировала депутатов Милли меджлиса (парламента) Захида Оруджа и Рази Нуруллаева кандидатами в президенты республики. Соответствующее решение принято на заседании ЦИК по итогам проверки подписей, собранных в поддержку претендентов, передает Sputnik Азербайджан.Орудж, возглавляющий Центр социальных исследований, является самовыдвиженцем. Ранее он дважды баллотировался на пост главы государства на выборах в 2013 и 2018 годах, его самый высокий результат – 3,12%.Кандидатура Нуруллаева выдвинута возглавляемой им партией "Национальный фронт". Он участвовал в президентских выборах в 2018 году, когда набрал 0,74% голосов избирателей.Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года. В целом на участие в президентских выборах претендуют 17 человек, 5 из них выдвинуты политическими партиями, 12 являются самовыдвиженцами. В конце декабря была зарегистрирована кандидатура действующего главы государства Ильхама Алиева, выдвинутого правящей партией "Ени Азербайджан".В сентябре 2016 года в республике состоялся референдум об изменении Конституции, всего в нее было внесено 29 поправок, в том числе об увеличении срока полномочий президента с пяти до семи лет, то есть следующие выборы должны были пройти в Азербайджане лишь в 2025 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, азербайджан, ильхам алиев
новости, азербайджан, ильхам алиев
Конкуренты Алиева: ЦИК Азербайджана зарегистрировал еще двух кандидатов в президенты
На данный момент ЦИК зарегистрировал уже трех кандидатов на пост президента
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Азербайджана зарегистрировала депутатов Милли меджлиса (парламента) Захида Оруджа и Рази Нуруллаева кандидатами в президенты республики.
Соответствующее решение принято на заседании ЦИК по итогам проверки подписей, собранных в поддержку претендентов, передает Sputnik Азербайджан
.
Орудж, возглавляющий Центр социальных исследований, является самовыдвиженцем. Ранее он дважды баллотировался на пост главы государства на выборах в 2013 и 2018 годах, его самый высокий результат – 3,12%.
Кандидатура Нуруллаева выдвинута возглавляемой им партией "Национальный фронт". Он участвовал в президентских выборах в 2018 году, когда набрал 0,74% голосов избирателей.
Внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года. В целом на участие в президентских выборах претендуют 17 человек, 5 из них выдвинуты политическими партиями, 12 являются самовыдвиженцами. В конце декабря была зарегистрирована кандидатура действующего главы государства Ильхама Алиева, выдвинутого правящей партией "Ени Азербайджан".
В сентябре 2016 года в республике состоялся референдум об изменении Конституции, всего в нее было внесено 29 поправок, в том числе об увеличении срока полномочий президента с пяти до семи лет, то есть следующие выборы должны были пройти в Азербайджане лишь в 2025 году.