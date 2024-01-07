https://sputnik-georgia.ru/20240107/ekspert-po-energetike-yushkov-kak-2023-god-izmenil-mirovoy-rynok-nefti-285474331.html

Эксперт по энергетике Юшков: как 2023 год изменил мировой рынок нефти?

Эксперт по энергетике Юшков: как 2023 год изменил мировой рынок нефти?

Высокие цены на нефть во втором полугодии 2023 года компенсировали России период низких нефтяных доходов в начале года 07.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-07T12:01+0400

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игорь юшков

фонд национальной энергетической безопасности

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Как Россия подстроилась под западные санкции? Почему Россия уменьшает размер скидки на свою нефть? Когда Россия и Китай начнут строить газопровод "Сила Сибири - 2"? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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мультимедиа, видео, россия, экономика, в мире, китай, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, видео