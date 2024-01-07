https://sputnik-georgia.ru/20240107/ekspert-po-energetike-yushkov-kak-2023-god-izmenil-mirovoy-rynok-nefti-285474331.html
Эксперт по энергетике Юшков: как 2023 год изменил мировой рынок нефти?
Эксперт по энергетике Юшков: как 2023 год изменил мировой рынок нефти?
Высокие цены на нефть во втором полугодии 2023 года компенсировали России период низких нефтяных доходов в начале года 07.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-07T12:01+0400
2024-01-07T12:01+0400
2024-01-07T12:01+0400
мультимедиа
видео
россия
экономика
в мире
китай
игорь юшков
фонд национальной энергетической безопасности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/07/285474161_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5fe09f64c9877fc9e4eaa7da188f39f.jpg
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Как Россия подстроилась под западные санкции? Почему Россия уменьшает размер скидки на свою нефть? Когда Россия и Китай начнут строить газопровод "Сила Сибири - 2"? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/07/285474161_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b41547f75b2ace96bbf6592b4021a317.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, экономика, в мире, китай, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, видео
мультимедиа, видео, россия, экономика, в мире, китай, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, видео
Эксперт по энергетике Юшков: как 2023 год изменил мировой рынок нефти?
Высокие цены на нефть во втором полугодии 2023 года компенсировали России период низких нефтяных доходов в начале года
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Как Россия подстроилась под западные санкции? Почему Россия уменьшает размер скидки на свою нефть? Когда Россия и Китай начнут строить газопровод "Сила Сибири - 2"?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.