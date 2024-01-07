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Грузин задержан в Италии по подозрению в убийстве тунисца
Грузин задержан в Италии по подозрению в убийстве тунисца
В настоящее время итальянские карабинеры разыскивают сообщника предполагаемого убийцы 07.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-07T23:26+0400
2024-01-07T23:26+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Полицейские города Пиза задержали 32-летнего грузина по подозрению в убийстве 25-летнего выходца из Туниса, сообщили итальянские СМИ. В настоящее время итальянские карабинеры разыскивают сообщника предполагаемого убийцы, также грузина. По информации СМИ, нападавшего выследили карабинеры оперативного отдела компании "Пиза" при помощи коллег из следственного отдела, которые в основном проверяют пользователей и изображения с городских камер видеонаблюдения. Мотив убийства неизвестен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, италия
в мире, новости, происшествия, италия
Грузин задержан в Италии по подозрению в убийстве тунисца
В настоящее время итальянские карабинеры разыскивают сообщника предполагаемого убийцы
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Полицейские города Пиза задержали 32-летнего грузина по подозрению в убийстве 25-летнего выходца из Туниса, сообщили итальянские СМИ.
В настоящее время итальянские карабинеры разыскивают сообщника предполагаемого убийцы, также грузина.
По информации СМИ, нападавшего выследили карабинеры оперативного отдела компании "Пиза" при помощи коллег из следственного отдела, которые в основном проверяют пользователей и изображения с городских камер видеонаблюдения.
Мотив убийства неизвестен.