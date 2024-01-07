https://sputnik-georgia.ru/20240107/gruzin-zaderzhan-v-italii-po-podozreniyu-v-ubiystve-tunistsa-285483072.html

Грузин задержан в Италии по подозрению в убийстве тунисца

Грузин задержан в Италии по подозрению в убийстве тунисца

В настоящее время итальянские карабинеры разыскивают сообщника предполагаемого убийцы 07.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Полицейские города Пиза задержали 32-летнего грузина по подозрению в убийстве 25-летнего выходца из Туниса, сообщили итальянские СМИ. В настоящее время итальянские карабинеры разыскивают сообщника предполагаемого убийцы, также грузина. По информации СМИ, нападавшего выследили карабинеры оперативного отдела компании "Пиза" при помощи коллег из следственного отдела, которые в основном проверяют пользователей и изображения с городских камер видеонаблюдения. Мотив убийства неизвестен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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