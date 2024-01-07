https://sputnik-georgia.ru/20240107/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni---prognoz-sinoptikov-285481461.html
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Солнечная погода без осадков ожидается в Грузии в ближайшие несколько дней, сообщает Национальное агентство окружающей среды 07.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-07T17:33+0400
2024-01-07T17:33+0400
2024-01-07T18:02+0400
погода
грузия
новости
национальное агентство окружающей среды
западная грузия
восточная грузия
прогноз погоды в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284455938_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_62f63d84ef86f76a99b5c211c1ffc864.jpg
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклиа, Поти), а также в равнинных районах Западной Грузии 7 и 8 января ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +18...+20 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло), а также в высокогорных районах (Местиа, Бахмаро) осадков не ожидается. Температура +3...+8 градусов. В Шида и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до отметки -2 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) будет без осадков, но ветрено. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) будет пасмурно, но без осадков. Ночью ожидается минусовая температура. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +2...+4 градуса. Ночью в Гудаури будет -10 градусов, а в Бакуриани будет -7. С девятого января синоптики прогнозируют ухудшение погоды – ожидаются дожди и похолодание, местами снег.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
западная грузия
восточная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284455938_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_0b757fa6f4b56ef876f9733ba957ee84.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, западная грузия, восточная грузия, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, западная грузия, восточная грузия, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
17:33 07.01.2024 (обновлено: 18:02 07.01.2024)
Солнечная погода без осадков ожидается в Грузии в ближайшие несколько дней, сообщает Национальное агентство окружающей среды
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклиа, Поти), а также в равнинных районах Западной Грузии 7 и 8 января ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +18...+20 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло), а также в высокогорных районах (Местиа, Бахмаро) осадков не ожидается. Температура +3...+8 градусов.
В Шида и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до отметки -2 градуса.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) будет без осадков, но ветрено.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) будет пасмурно, но без осадков. Ночью ожидается минусовая температура.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +2...+4 градуса. Ночью в Гудаури будет -10 градусов, а в Бакуриани будет -7.
С девятого января синоптики прогнозируют ухудшение погоды – ожидаются дожди и похолодание, местами снег.