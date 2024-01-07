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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков

Солнечная погода без осадков ожидается в Грузии в ближайшие несколько дней, сообщает Национальное агентство окружающей среды 07.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-07T17:33+0400

2024-01-07T17:33+0400

2024-01-07T18:02+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклиа, Поти), а также в равнинных районах Западной Грузии 7 и 8 января ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +18...+20 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло), а также в высокогорных районах (Местиа, Бахмаро) осадков не ожидается. Температура +3...+8 градусов. В Шида и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до отметки -2 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) будет без осадков, но ветрено. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) будет пасмурно, но без осадков. Ночью ожидается минусовая температура. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +2...+4 градуса. Ночью в Гудаури будет -10 градусов, а в Бакуриани будет -7. С девятого января синоптики прогнозируют ухудшение погоды – ожидаются дожди и похолодание, местами снег.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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