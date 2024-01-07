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Кому должна Грузия? Объем внешнего госдолга страны превысил 8 миллиардов долларов

Кому должна Грузия? Объем внешнего госдолга страны превысил 8 миллиардов долларов

Больше всего денег страна должна Азиатскому банку развития и Всемирному банку 07.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-07T21:56+0400

2024-01-07T21:56+0400

2024-01-07T21:56+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Объем внешнего государственного долга Грузии до конца 2024 года составит 23,7 миллиарда лари, при этом основную часть денег страна должна международным банкам. Согласно данным государственного бюджета, из 23 736,7 миллиона лари, Грузия должна банкам 17 180,8 миллиона.При этом больше всего денег страна должна Азиатскому банку развития (6 066,5 миллиона лари) и Всемирному банку (5 995 миллионов лари). На третьем месте по объему долга – Европейский инвестиционный банк, которому страна должна 2 974,8 миллиона лари. Помимо долгов международным банкам, Грузия также должна 14 странам 4 227 миллионов лари. При этом самые крупные суммы страна должна Франции (2 172,3 миллиона) и Германии (1 609 миллионов). Среди кредиторов Грузии также Армения, Азербайджан, Австрия, Япония, Туркмения и Россия. Кроме того, среди долгов Грузии обязательства по евробондам и долг Национального банка Грузии МВФ. Внешний долг Грузии рассчитан по курсу 2,7122 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, франция, германия, армения, всемирный банк, европейский инвестиционный банк, мвф