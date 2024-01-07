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Мы все должны беречь мир – спикер парламента Грузии
Мы все должны беречь мир – спикер парламента Грузии
Православные Грузии в воскресенье празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово 07.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-07T22:38+0400
2024-01-07T22:38+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил жителей страны с праздником Рождества Христова, подчеркнув, что все должны ценить и беречь мир. По его словам, в сердце каждого должна царить доброта и любовь. "Сегодня важный день, когда мы должны еще раз подумать, что Бог находится в сердце каждого из нас. Доброта, любовь должны царить в сердце каждого из нас, в нашей семье, на нашей Родине, и мы должны жить с этим чувством каждый день", – сказал Папуашвили. Православные Грузии в воскресенье празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. В этот день в городах по всей стране проходит торжественное шествие "Алило".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Мы все должны беречь мир – спикер парламента Грузии
22:38 07.01.2024 (обновлено: 23:32 07.01.2024)
Православные Грузии в воскресенье празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил жителей страны с праздником Рождества Христова, подчеркнув, что все должны ценить и беречь мир.
"Вчера в своем послании патриарх подчеркнул несколько важных вопросов, в том числе и то, что сегодня весь мир стоит перед вызовом. Нет спокойствия в разных регионах и особенно в нашем регионе. Вот почему мы все должны ценить, беречь мир и стараться ежедневно, чтобы мир был в наших сердцах, семьях и на нашей Родине", – заявил Папуашвили.
По его словам, в сердце каждого должна царить доброта и любовь.
"Сегодня важный день, когда мы должны еще раз подумать, что Бог находится в сердце каждого из нас. Доброта, любовь должны царить в сердце каждого из нас, в нашей семье, на нашей Родине, и мы должны жить с этим чувством каждый день", – сказал Папуашвили.
Православные Грузии в воскресенье празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. В этот день в городах по всей стране проходит торжественное шествие "Алило".