https://sputnik-georgia.ru/20240107/my-vse-dolzhny-berech-mir---spiker-parlamenta-gruzii-285482949.html

Мы все должны беречь мир – спикер парламента Грузии

Мы все должны беречь мир – спикер парламента Грузии

Православные Грузии в воскресенье празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово 07.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили поздравил жителей страны с праздником Рождества Христова, подчеркнув, что все должны ценить и беречь мир. По его словам, в сердце каждого должна царить доброта и любовь. "Сегодня важный день, когда мы должны еще раз подумать, что Бог находится в сердце каждого из нас. Доброта, любовь должны царить в сердце каждого из нас, в нашей семье, на нашей Родине, и мы должны жить с этим чувством каждый день", – сказал Папуашвили. Православные Грузии в воскресенье празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. В этот день в городах по всей стране проходит торжественное шествие "Алило".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, шалва папуашвили, рождество