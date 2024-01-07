https://sputnik-georgia.ru/20240107/prazdnik-lyubvi-i-dobrodeteli---premer-ministr-gruzii-pozdravil-naselenie-s-rozhdestvom-285470592.html

Праздник любви и добродетели - премьер-министр Грузии поздравил население с Рождеством

Праздник любви и добродетели - премьер-министр Грузии поздравил население с Рождеством

В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения 07.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Праздник любви и добродетели, который люди встречают с верой и ожиданием добра в будущем, премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил жителей Грузии со славным праздником Рождества Христова. Православные Грузии в воскресенье празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. В этот день в городах страны проходит торжественное шествие "Алило". Глава правительства пожелал жителям Грузии счастья, радости и прогресса. Да не будет недостатка в милости Божией и мире нашей Родине и каждому из вас, завершил свое письмо премьер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, рождество