https://sputnik-georgia.ru/20240107/prazdnik-lyubvi-i-dobrodeteli---premer-ministr-gruzii-pozdravil-naselenie-s-rozhdestvom-285470592.html
Праздник любви и добродетели - премьер-министр Грузии поздравил население с Рождеством
Праздник любви и добродетели - премьер-министр Грузии поздравил население с Рождеством
В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения 07.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-07T10:10+0400
2024-01-07T10:10+0400
2024-01-07T10:10+0400
грузия
новости
общество
ираклий гарибашвили
рождество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/02/269123811_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_523e0e9d0c48024fd4bceb3549481623.jpg
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Праздник любви и добродетели, который люди встречают с верой и ожиданием добра в будущем, премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил жителей Грузии со славным праздником Рождества Христова. Православные Грузии в воскресенье празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. В этот день в городах страны проходит торжественное шествие "Алило". Глава правительства пожелал жителям Грузии счастья, радости и прогресса. Да не будет недостатка в милости Божией и мире нашей Родине и каждому из вас, завершил свое письмо премьер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/02/269123811_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c5ea681dbec2296425f1c575a58ca187.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, рождество
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, рождество
Праздник любви и добродетели - премьер-министр Грузии поздравил население с Рождеством
В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Праздник любви и добродетели, который люди встречают с верой и ожиданием добра в будущем, премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил жителей Грузии со славным праздником Рождества Христова.
Православные Грузии в воскресенье празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. В этот день в городах страны проходит торжественное шествие "Алило".
"Поздравляю всю Грузию с Рождеством! Рождество Спасителя – один из величайших праздников православного мира, который мы в Грузии отмечаем с искренней радостью. Рождение Иисуса Христа – это праздник любви и добродетели, который все мы встречаем с верой в будущее и ожиданием добра", - заявил премьер.
Глава правительства пожелал жителям Грузии счастья, радости и прогресса.
Да не будет недостатка в милости Божией и мире нашей Родине и каждому из вас, завершил свое письмо премьер.