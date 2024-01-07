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Президент Грузии: Рождество Христово – символ любви и доброты
Президент Грузии: Рождество Христово – символ любви и доброты
Православные Грузии в воскресенье празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово 07.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-07T11:16+0400
2024-01-07T11:16+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила православную паству с праздником Рождества Христова, отметив, что этот день является символом любви и доброты. Православные Грузии в воскресенье празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. В этот день в городах по всей стране проходит торжественное шествие "Алило".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, религия , саломе зурабишвили , рождество
грузия, новости, общество, религия , саломе зурабишвили , рождество
Президент Грузии: Рождество Христово – символ любви и доброты
Православные Грузии в воскресенье празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила православную паству с праздником Рождества Христова, отметив, что этот день является символом любви и доброты.
"Счастливого Рождества всем грузинам и православным семьям во всем мире! Сегодняшний день – символ любви и добра. Желаю вашим семьям и нашей стране процветания и любви. Поздравляю вас с праздником Рождества Христова", – написала президент в своем поздравлении.
Православные Грузии в воскресенье празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. В этот день в городах по всей стране проходит торжественное шествие "Алило".