https://sputnik-georgia.ru/20240107/prezident-gruzii-rozhdestvo-khristovo--simvol-lyubvi-i-dobroty-285470749.html

Президент Грузии: Рождество Христово – символ любви и доброты

Президент Грузии: Рождество Христово – символ любви и доброты

Православные Грузии в воскресенье празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово 07.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила православную паству с праздником Рождества Христова, отметив, что этот день является символом любви и доброты. Православные Грузии в воскресенье празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово. В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. В этот день в городах по всей стране проходит торжественное шествие "Алило".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, религия , саломе зурабишвили , рождество