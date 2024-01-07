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Рождество в Грузии: в Тбилиси состоялось шествие "Алило" – видео
Рождество в Грузии: в Тбилиси состоялось шествие "Алило" – видео
Ежегодное традиционное благотворительное шествие "Алило" в честь Рождества прошло в центре грузинской столицы. Смотрите в видео Sputnik кадры знаменательного... 07.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-07T16:55+0400
2024-01-07T16:55+0400
2024-01-07T17:12+0400
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Шествие началось с площади Республики и направилось к храму Самеба, где прошла торжественная рождественская служба.Основными участниками шествия являются дети, наряженные в ангельские костюмы. Во время "Алило" участники проходят по улицам города, собирая пожертвования, которые затем распределяются среди нуждающихся и сирот. А священнослужители окропляют улицы столицы святой водой.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, тбилиси, общество, шествие "алило", видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, грузия, тбилиси, общество, шествие "алило", видео
Рождество в Грузии: в Тбилиси состоялось шествие "Алило" – видео
16:55 07.01.2024 (обновлено: 17:12 07.01.2024)
Ежегодное традиционное благотворительное шествие "Алило" в честь Рождества прошло в центре грузинской столицы. Смотрите в видео Sputnik кадры знаменательного события
Шествие началось с площади Республики и направилось к храму Самеба, где прошла торжественная рождественская служба.
Основными участниками шествия являются дети, наряженные в ангельские костюмы. Во время "Алило" участники проходят по улицам города, собирая пожертвования, которые затем распределяются среди нуждающихся и сирот. А священнослужители окропляют улицы столицы святой водой.