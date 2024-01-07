https://sputnik-georgia.ru/20240107/rozhdestvo-v-gruzii-v-tbilisi-sostoyalos-shestvie-alilo---video-285480795.html

Рождество в Грузии: в Тбилиси состоялось шествие "Алило" – видео

Рождество в Грузии: в Тбилиси состоялось шествие "Алило" – видео

Ежегодное традиционное благотворительное шествие "Алило" в честь Рождества прошло в центре грузинской столицы. Смотрите в видео Sputnik кадры знаменательного... 07.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-07T16:55+0400

2024-01-07T16:55+0400

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Шествие началось с площади Республики и направилось к храму Самеба, где прошла торжественная рождественская служба.Основными участниками шествия являются дети, наряженные в ангельские костюмы. Во время "Алило" участники проходят по улицам города, собирая пожертвования, которые затем распределяются среди нуждающихся и сирот. А священнослужители окропляют улицы столицы святой водой.

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