https://sputnik-georgia.ru/20240107/sharl-mishel-reshil-ballotirovatsya-v-evroparlamet---post-glavy-evrosoveta-stanet-vakantnym-285479916.html

Шарль Мишель решил баллотироваться в Европарламет – пост главы Евросовета станет вакантным

Шарль Мишель решил баллотироваться в Европарламет – пост главы Евросовета станет вакантным

Мишель, занимающий нынешнюю должность около 4 лет, решил баллотироваться в Европарламент на выборах в июле. Если ему вовремя не выберут преемника, и. о... 07.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-07T15:16+0400

2024-01-07T15:16+0400

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ЕРЕВАН, 7 янв – Sputnik. Шарль Мишель может оставить должность председателя Европейского совета в июле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бельгийскую газету De Standaard.По его словам, он решил баллотироваться в Европарламент на выборах в июне, и в случае избрания возьмет мандат евродепутата. Европейский совет может назвать имя его преемника в конце июня - начале июля.Полномочия завершаются в конце 2024-го, следовательно, Мишель хочет покинуть свой пост досрочно. Поэтому лидерам стран ЕС до конца июня нужно будет согласовать кандидатуру его преемника. Мишель будет баллотироваться от правоцентристской бельгийской партии "Реформистское движение" (Movement Reformateur).Шарль Мишель занимал должность главы Европейского совета с конца 2019 года, а до этого был премьер-министром Бельгии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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