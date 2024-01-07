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Шарль Мишель решил баллотироваться в Европарламет – пост главы Евросовета станет вакантным
Шарль Мишель решил баллотироваться в Европарламет – пост главы Евросовета станет вакантным
Мишель, занимающий нынешнюю должность около 4 лет, решил баллотироваться в Европарламент на выборах в июле. Если ему вовремя не выберут преемника, и. о... 07.01.2024, Sputnik Грузия
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ЕРЕВАН, 7 янв – Sputnik. Шарль Мишель может оставить должность председателя Европейского совета в июле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бельгийскую газету De Standaard.По его словам, он решил баллотироваться в Европарламент на выборах в июне, и в случае избрания возьмет мандат евродепутата. Европейский совет может назвать имя его преемника в конце июня - начале июля.Полномочия завершаются в конце 2024-го, следовательно, Мишель хочет покинуть свой пост досрочно. Поэтому лидерам стран ЕС до конца июня нужно будет согласовать кандидатуру его преемника. Мишель будет баллотироваться от правоцентристской бельгийской партии "Реформистское движение" (Movement Reformateur).Шарль Мишель занимал должность главы Европейского совета с конца 2019 года, а до этого был премьер-министром Бельгии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, венгрия, бельгия, виктор орбан, европарламент
в мире, новости, политика, венгрия, бельгия, виктор орбан, европарламент
Шарль Мишель решил баллотироваться в Европарламет – пост главы Евросовета станет вакантным
15:16 07.01.2024 (обновлено: 15:33 07.01.2024)
Мишель, занимающий нынешнюю должность около 4 лет, решил баллотироваться в Европарламент на выборах в июле. Если ему вовремя не выберут преемника, и. о. председателя Европейского совета может стать Виктор Орбан
ЕРЕВАН, 7 янв – Sputnik.
Шарль Мишель может оставить должность председателя Европейского совета в июле. Об этом сообщает Reuters
со ссылкой на бельгийскую газету De Standaard.
По его словам, он решил баллотироваться в Европарламент на выборах в июне, и в случае избрания возьмет мандат евродепутата. Европейский совет может назвать имя его преемника в конце июня - начале июля.
Полномочия завершаются в конце 2024-го, следовательно, Мишель хочет покинуть свой пост досрочно. Поэтому лидерам стран ЕС до конца июня нужно будет согласовать кандидатуру его преемника.
Времени остается меньше обычного, а если европейские лидеры вовремя не придут к согласию, то исполняющим обязанности председателя станет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, так как с июля к Венгрии по ротации перейдет председательство в Европейском Совете до конца 2024 года.
Мишель будет баллотироваться от правоцентристской бельгийской партии "Реформистское движение" (Movement Reformateur).
Шарль Мишель занимал должность главы Европейского совета с конца 2019 года, а до этого был премьер-министром Бельгии.