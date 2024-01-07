https://sputnik-georgia.ru/20240107/shkolnye-kanikuly-prodleny-v-deli-iz-za-kholodnoy-pogody-285482637.html

Школьные каникулы продлены в Дели из-за холодной погоды

Школьные каникулы продлены в Дели из-за холодной погоды

Ранее метеорологи сообщили о значительном отклонении от нормы для этого времени года погоды в Дели и расположенных рядом штатах 07.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-07T21:18+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Правительство Дели из-за холодной погоды продлило зимние каникулы до 12 января для учеников дошкольных групп и учеников с 1 по 5 классы, сообщила министр образования индийской столицы Атиши Марлена, сообщило РИА Новости.Максимальные температуры находятся в диапазоне 9-12 градусов по Цельсию во многих частях штатов Пенджаб и Харьяна и в диапазоне 13-16 градусов по Цельсию над севером штата Раджастан, Дели, на северо-западе штата Мадхья-Прадеш и ряде мест штата Уттар-Прадеш. Температура в этих районах на 4-9 градусов тепла ниже привычной для этого времени года нормы.По данным Метеорологического департамента Индии холода, вероятно, продолжатся в Дели, Пенджабе, Харьяне и Раджастане, а затем снизятся. Метеорологи также отметили, что в период с понедельника по среду на северо-западе и в центральной Индии, вероятно, пройдут новые дожди с грозами и градом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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