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Святки 2024: что нельзя делать, приметы народного праздника

Святки 2024: что нельзя делать, приметы народного праздника

Святки – красивый народный праздник, с которым связано много примет и запретов, ежегодно отмечают с Рождества Христова до Крещение Господне 07.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-07T00:18+0400

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справки

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Что нельзя делать на Святки - о приметах народного праздника, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам, на Святки нельзя делать уборку в доме – вместе с мусором можно вымести достаток и счастье. Нельзя в народный праздник заниматься рукоделием – вышивать, шить, вязать или штопать – это плохая примета, можно зрение потерять. На Святки нельзя охотиться, ловить рыбу, а также использовать режущие и колющие предметы – по приметам, можно привлечь беду в дом. Ругаться и конфликтовать с родными и близкими во время народного праздника нельзя – по приметам, помириться и возобновить отношения будет трудно. По народным приметам, жениться на Святки или объявлять помолвку нельзя – брак будет неудачным. На Святки брать или давать в долг нельзя – это плохая примета, можно провести весь год в нужде. Однако отказывать в просьбах о помощи нельзя – есть примета, что добрые дела, сделанные от чистого сердца в праздник, удваиваются и помогают искупить грехи. Народные приметы По народным приметам, год будет удачный, если в рождественскую ночь вести себя за столом сдержано и разговаривать как можно меньше. Нельзя незамужних и неженатых молодых людей на Святки сажать на угол стола – это плохая примета, они никогда не создадут свою семью. Хорошая примета - снег в Рождество Христово - значит год будет урожайным, а в семье будет расти благосостояние, гармония и взаимопонимание. Год будет удачным, если каша в Старый Новый год получится рассыпчатой и вкусной, а если она подгорала – это примета, сулящая семье беды. Давать взаймы в Старый Новый год нельзя – это плохая примета, весь год можно провести в долгах. А влажная и пасмурная погода на Крещение Господне – хорошая примета, предсказывающая обильный урожай. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2024

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справки