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В Грузии празднуют Рождество Христово
В Грузии празднуют Рождество Христово
Ежегодное рождественское шествие "Алило" пройдет от площади Первой республики к кафедральному собору Самеба 07.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-07T09:01+0400
2024-01-07T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Православные Грузии в воскресенье празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово.В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения.Рождество – один из любимых праздников в Грузии. В этот день в городах Грузии проходит торжественное шествие "Алило".Ежегодное рождественское шествие "Алило" начнется в воскресенье в 14:00. Участники шествия в Тбилиси пройдут от площади Первой республики через проспект Руставели, площадь Свободы и мост Бараташвили к кафедральному собору Самеба.История шествия "Алило" насчитывает уже 15 столетий. Главная цель шествия – благотворительность. Жители Тбилиси передают участникам шествия подарки и пожертвования, которые в последующие дни распределяются среди неимущих, детей-сирот и отправляются в дома престарелых.Тбилисская мэрия выделит для патриархии Грузии автобусы для организации "Алило". Существенные изменения в движении транспорта в связи проведением рождественского шествия "Алило" не планируются, но движение в центре Тбилиси будет ограничено в течение нескольких часов.Дороги откроются сразу после того, как пройдет шествие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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В Грузии празднуют Рождество Христово
Ежегодное рождественское шествие "Алило" пройдет от площади Первой республики к кафедральному собору Самеба
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Православные Грузии в воскресенье празднуют один из самых больших христианских праздников – Рождество Христово.
В ночь Рождества Христова с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения.
Рождество – один из любимых праздников в Грузии. В этот день в городах Грузии проходит торжественное шествие "Алило".
Ежегодное рождественское шествие "Алило" начнется в воскресенье в 14:00. Участники шествия в Тбилиси пройдут от площади Первой республики через проспект Руставели, площадь Свободы и мост Бараташвили к кафедральному собору Самеба.
История шествия "Алило" насчитывает уже 15 столетий. Главная цель шествия – благотворительность. Жители Тбилиси передают участникам шествия подарки и пожертвования, которые в последующие дни распределяются среди неимущих, детей-сирот и отправляются в дома престарелых.
Тбилисская мэрия выделит для патриархии Грузии автобусы для организации "Алило". Существенные изменения в движении транспорта в связи проведением рождественского шествия "Алило" не планируются, но движение в центре Тбилиси будет ограничено в течение нескольких часов.
Дороги откроются сразу после того, как пройдет шествие.