https://sputnik-georgia.ru/20240107/v-tbilisi-prokhodit-rozhdestvenskoe-shestvie-alilo-285480072.html

В Тбилиси проходит рождественское шествие "Алило"

В Тбилиси проходит рождественское шествие "Алило"

В Рождество устраивается шествие, во время которого собираются пожертвования для нуждающихся и сирот 07.01.2024, Sputnik Грузия

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тбилиси

грузинская православная церковь

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Традиционное рождественское шествие "Алило" проходит в эти минуты в Тбилиси – тысячи верующих и священнослужителей собрались на площади Первой республики. Священнослужители во время шествия окропляют улицы столицы святой водой, а позже собираются вместе с паствой у Кафедрального собора Святой Троицы Самеба, где сейчас проходит рождественская благодарственная молитва. С 12:00 ограничено движение транспорта на разных участках маршрута шествия – возле площади Первой республики, проспекта Руставели, улицы Пушкина, улицы Бараташвили, в районе Авлабара, а также улиц Месхишвили, улицы Гонашвили, улицы Коте Апхази и Шалвы Дадиани. Дороги откроются сразу после окончания рождественского шествия. Православные Грузии 7 января празднуют Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников. В ночь Рождества с 6 на 7 января в православных храмах Грузии проходят праздничные богослужения. И по традиции, заложенной Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, в окнах зажигают свечи. История "Алило" насчитывает уже 15 столетий. В Рождество устраивается шествие, во время которого собираются пожертвования для нуждающихся и сирот.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, шествие "алило", рождество, тбилиси, грузинская православная церковь