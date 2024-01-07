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В Тбилиси проходит рождественское шествие "Алило"
В Тбилиси проходит рождественское шествие "Алило"
В Рождество устраивается шествие, во время которого собираются пожертвования для нуждающихся и сирот 07.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-07T15:51+0400
2024-01-07T15:51+0400
2024-01-07T17:13+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Традиционное рождественское шествие "Алило" проходит в эти минуты в Тбилиси – тысячи верующих и священнослужителей собрались на площади Первой республики. Священнослужители во время шествия окропляют улицы столицы святой водой, а позже собираются вместе с паствой у Кафедрального собора Святой Троицы Самеба, где сейчас проходит рождественская благодарственная молитва. С 12:00 ограничено движение транспорта на разных участках маршрута шествия – возле площади Первой республики, проспекта Руставели, улицы Пушкина, улицы Бараташвили, в районе Авлабара, а также улиц Месхишвили, улицы Гонашвили, улицы Коте Апхази и Шалвы Дадиани. Дороги откроются сразу после окончания рождественского шествия. Православные Грузии 7 января празднуют Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников. В ночь Рождества с 6 на 7 января в православных храмах Грузии проходят праздничные богослужения. И по традиции, заложенной Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, в окнах зажигают свечи. История "Алило" насчитывает уже 15 столетий. В Рождество устраивается шествие, во время которого собираются пожертвования для нуждающихся и сирот.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, шествие "алило", рождество, тбилиси, грузинская православная церковь
грузия, новости, общество, шествие "алило", рождество, тбилиси, грузинская православная церковь
В Тбилиси проходит рождественское шествие "Алило"
15:51 07.01.2024 (обновлено: 17:13 07.01.2024)
В Рождество устраивается шествие, во время которого собираются пожертвования для нуждающихся и сирот
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Традиционное рождественское шествие "Алило" проходит в эти минуты в Тбилиси – тысячи верующих и священнослужителей собрались на площади Первой республики.
Священнослужители во время шествия окропляют улицы столицы святой водой, а позже собираются вместе с паствой у Кафедрального собора Святой Троицы Самеба, где сейчас проходит рождественская благодарственная молитва.
"С этим праздником также связана традиция зажигать возле окна свечу, зажигая которую люди приглашают Господа Иисуса Христа в свою семью. А еще традиция "Алило", что особенно важно. В этот день собираются различные продукты питания для нуждающихся, и собранное в последующие дни будет роздано приютам для престарелых и детским домам", – сказал архимандрит Иоанн Мчедлишвили.
С 12:00 ограничено движение транспорта на разных участках маршрута шествия – возле площади Первой республики, проспекта Руставели, улицы Пушкина, улицы Бараташвили, в районе Авлабара, а также улиц Месхишвили, улицы Гонашвили, улицы Коте Апхази и Шалвы Дадиани.
Дороги откроются сразу после окончания рождественского шествия.
Православные Грузии 7 января празднуют Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников. В ночь Рождества с 6 на 7 января в православных храмах Грузии проходят праздничные богослужения. И по традиции, заложенной Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, в окнах зажигают свечи.
История "Алило" насчитывает уже 15 столетий. В Рождество устраивается шествие, во время которого собираются пожертвования для нуждающихся и сирот.