https://sputnik-georgia.ru/20240107/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-s-rossiey-otkryto-dlya-vsekh-vidov-transporta-285470278.html
"Верхний Ларс" сегодня: движение к границе с Россией открыто для всех видов транспорта
"Верхний Ларс" сегодня: движение к границе с Россией открыто для всех видов транспорта
Движение восстановлено после проведения очистительных работ 07.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-07T09:38+0400
2024-01-07T09:38+0400
2024-01-07T09:38+0400
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ситуация на военно-грузинской дороге
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Верхний Ларс", восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничения были введены наканунетна участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Движение для других видов транспорта свободно.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные туннели.Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог
"Верхний Ларс" сегодня: движение к границе с Россией открыто для всех видов транспорта
Движение восстановлено после проведения очистительных работ
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Верхний Ларс", восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничения были введены наканунетна участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Движение для других видов транспорта свободно.
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные туннели.
Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.