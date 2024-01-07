https://sputnik-georgia.ru/20240107/verkhniy-lars-segodnya-proezda-ozhidayut-800-gruzovikov-285471650.html
"Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают 800 грузовиков
"Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают 800 грузовиков
Из-за непогоды периодически вводятся ограничение на передвижение транспорта на т. н. Военно-Грузинской дороге 07.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-07T12:33+0400
2024-01-07T12:33+0400
2024-01-07T12:33+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Порядка 800 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открыто на дороге, ведущей к грузино-российской границе. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт 6 января из-за высокой опасности схода лавин.Всего с российской стороны въезда в Грузию в воскресенье утром ожидают 811 грузовых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, россия, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс
грузия, новости, россия, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс
"Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают 800 грузовиков
Из-за непогоды периодически вводятся ограничение на передвижение транспорта на т. н. Военно-Грузинской дороге
ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Порядка 800 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
В настоящее время движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открыто на дороге, ведущей к грузино-российской границе. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт 6 января из-за высокой опасности схода лавин.
Всего с российской стороны въезда в Грузию в воскресенье утром ожидают 811 грузовых автомобилей.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.