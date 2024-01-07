https://sputnik-georgia.ru/20240107/zatyagivat-nelzya-politolog-o-vosstanovlenii-dipotnosheniy-mezhdu-gruziey-s-rossiey-285480372.html

Затягивать нельзя! Политолог о восстановлении дипотношений между Грузией с Россией

Затягивать нельзя! Политолог о восстановлении дипотношений между Грузией с Россией

Решение об отмене визового режима для граждан Грузии, а также отмена запрета на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, было важным, но запоздалым... 07.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-07T16:28+0400

2024-01-07T16:28+0400

2024-01-07T17:10+0400

россия

грузия

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лали морошкина

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аналитика

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Восстанавливать дипломатические отношения между Грузией и Россией обязательно, этот процесс уже надо начинать, а грузинским властям следует проявлять больше смелости, считает политолог, профессор Лали Морошкина. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Власти Грузии, которые находятся под постоянным нажимом, пытаются дипломатически выходить из сложной ситуации, которая сложилась, отметила Морошкина. "Я понимаю, есть давления с американской стороны и давление с европейской стороны. Поэтому они очень скупы по отношению к России. Но я думаю, что этот процесс не за горами. И то, что Грузия не присоединилась к санкциям, это уже очень многое значит. В политике не бывает, чтобы все менялось в один день", – сказала Морошкина. По мнению политолога, отказом вводить санкции против России из-за событий на Украине, власти Грузии высказали добрую волю к дальнейшим отношениям с Москвой. "Грузинским властям хотелось бы пожелать просто чуть-чуть больше смелости в отношениях с Россией, и как только восстановятся дипломатические отношения, экономика Грузии в разы вырастет. И это уже понятно по-моему всем", – подчеркнула Морошкина. По мнению политолога, решение об отмене визового режима для граждан Грузии, а также отмена запрета на прямое авиасообщение между Грузией и Россией было важным, но запоздалым. "То, что сделано очень хорошо и очень запоздало, потому что поколение выросло и не знает русского языка, не знает русской культуры и не приемлет, потому что с этим поколением поработали те люди, которые за океаном спят и видят, чтобы Грузия и Россия никогда не сошлись", – сказала Морокшина. Хорошо, что безвизовый режим действует, но если бы это было хотя бы пять лет назад, было бы лучше, а 10 лет назад – еще лучше, отметила политолог. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, политика, лали морошкина, интервью, аналитика