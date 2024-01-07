Затягивать нельзя! Политолог о восстановлении дипотношений между Грузией с Россией
16:28 07.01.2024 (обновлено: 17:10 07.01.2024)
© photo: Sputnik / StringerЛали Морошкина
© photo: Sputnik / Stringer
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Решение об отмене визового режима для граждан Грузии, а также отмена запрета на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, было важным, но запоздалым, считает политолог
Восстанавливать дипломатические отношения между Грузией и Россией обязательно, этот процесс уже надо начинать, а грузинским властям следует проявлять больше смелости, считает политолог, профессор Лали Морошкина.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
"Я думаю, что восстанавливать дипломатические отношения обязательно. Не восстанавливать дипломатические отношения, это совершенно просто тупо. Потому что еще имея огромную грузинскую диаспору в России, этим людям нужен свой дом, потому что посольство, это как бы маленький дом для этих людей. Я думаю, что этот процесс уже надо начинать, нельзя с этим запаздывать и затягивать, потому что и так многие процессы были слишком затянуты", – сказала Морошкина в интервью Sputnik Грузия.
Власти Грузии, которые находятся под постоянным нажимом, пытаются дипломатически выходить из сложной ситуации, которая сложилась, отметила Морошкина.
"Я понимаю, есть давления с американской стороны и давление с европейской стороны. Поэтому они очень скупы по отношению к России. Но я думаю, что этот процесс не за горами. И то, что Грузия не присоединилась к санкциям, это уже очень многое значит. В политике не бывает, чтобы все менялось в один день", – сказала Морошкина.
По мнению политолога, отказом вводить санкции против России из-за событий на Украине, власти Грузии высказали добрую волю к дальнейшим отношениям с Москвой.
"Грузинским властям хотелось бы пожелать просто чуть-чуть больше смелости в отношениях с Россией, и как только восстановятся дипломатические отношения, экономика Грузии в разы вырастет. И это уже понятно по-моему всем", – подчеркнула Морошкина.
Россия занимает второе место среди крупных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2023 года сократился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 2,2 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,7%, согласно данным Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По мнению политолога, решение об отмене визового режима для граждан Грузии, а также отмена запрета на прямое авиасообщение между Грузией и Россией было важным, но запоздалым.
"То, что сделано очень хорошо и очень запоздало, потому что поколение выросло и не знает русского языка, не знает русской культуры и не приемлет, потому что с этим поколением поработали те люди, которые за океаном спят и видят, чтобы Грузия и Россия никогда не сошлись", – сказала Морокшина.
Хорошо, что безвизовый режим действует, но если бы это было хотя бы пять лет назад, было бы лучше, а 10 лет назад – еще лучше, отметила политолог.
"Потому что, чем больше людей приехало бы в Россию и увидело бы реальную Россию и полюбило, тем лучше были бы и отношения. Но я надеюсь, что все впереди, и все-таки я, как оптимист, могу сказать, что лучшее ждет в российско-грузинских отношениях", – уверена Морошкина.
В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.