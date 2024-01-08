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Грузинские синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в ближайшие дни
Грузинские синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в ближайшие дни
Ожидаемые осадки могут значительно увеличить уровень воды в реках, а в горных зонах – активизировать оползневые процессы 08.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-08T17:43+0400
2024-01-08T17:43+0400
2024-01-08T17:43+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Снег, местами сильный, метель, туман и гололедица на дорогах – грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды в период с 9 по 11 января, сообщает Национальное агентство окружающей среды. На Черноморском побережье Грузии ожидается трех-четырехбалльный шторм. Грузинские синоптики предупреждают, что ожидаемые осадки могут значительно увеличить уровень воды в реках, а в горных зонах – активизировать оползневые процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Грузинские синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в ближайшие дни
Ожидаемые осадки могут значительно увеличить уровень воды в реках, а в горных зонах – активизировать оползневые процессы
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Снег, местами сильный, метель, туман и гололедица на дорогах – грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды в период с 9 по 11 января, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
На Черноморском побережье Грузии ожидается трех-четырехбалльный шторм.
"Из-за обильного снегопада, плохой видимости, метели, гололедицы и лавинной опасности возможно ограничение движения на отдельных участках автодорог", – предупреждают в агентстве.
Грузинские синоптики предупреждают, что ожидаемые осадки могут значительно увеличить уровень воды в реках, а в горных зонах – активизировать оползневые процессы.