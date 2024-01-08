https://sputnik-georgia.ru/20240108/gruzinskie-sinoptiki-preduprezhdayut-o-rezkom-ukhudshenii-pogody-v-blizhayshie-dni-285506817.html

Грузинские синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в ближайшие дни

Грузинские синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в ближайшие дни

Ожидаемые осадки могут значительно увеличить уровень воды в реках, а в горных зонах – активизировать оползневые процессы 08.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-08T17:43+0400

2024-01-08T17:43+0400

2024-01-08T17:43+0400

погода

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прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Снег, местами сильный, метель, туман и гололедица на дорогах – грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды в период с 9 по 11 января, сообщает Национальное агентство окружающей среды. На Черноморском побережье Грузии ожидается трех-четырехбалльный шторм. Грузинские синоптики предупреждают, что ожидаемые осадки могут значительно увеличить уровень воды в реках, а в горных зонах – активизировать оползневые процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии