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Легенда мирового футбола Франц Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет
Легенда мирового футбола Франц Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет
В составе мюнхенской "Баварии" защитник четыре раза побеждал в чемпионате ФРГ и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов 08.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-08T20:34+0400
2024-01-08T20:34+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Чемпион мира 1974 года по футболу, немец Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет, сообщает агентство DPA со ссылкой на семью. Бывший спортсмен скончался в воскресенье. Помимо чемпионата мира, Беккенбауэр выигрывал Евро-1972. В составе мюнхенской "Баварии" защитник четыре раза побеждал в чемпионате ФРГ и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов (современное название – Лига чемпионов). Беккенбауэр – двукратный обладатель "Золотого мяча".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, в мире, новости, германия, футбол
Легенда мирового футбола Франц Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет
20:34 08.01.2024 (обновлено: 20:49 08.01.2024)
В составе мюнхенской "Баварии" защитник четыре раза побеждал в чемпионате ФРГ и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Чемпион мира 1974 года по футболу, немец Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет, сообщает агентство DPA со ссылкой на семью.
Бывший спортсмен скончался в воскресенье.
Помимо чемпионата мира, Беккенбауэр выигрывал Евро-1972. В составе мюнхенской "Баварии" защитник четыре раза побеждал в чемпионате ФРГ и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов (современное название – Лига чемпионов).
Беккенбауэр – двукратный обладатель "Золотого мяча".