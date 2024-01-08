https://sputnik-georgia.ru/20240108/legenda-mirovogo-futbola-frants-bekkenbauer-skonchalsya-v-vozraste-78-let-285510367.html

Легенда мирового футбола Франц Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет

Легенда мирового футбола Франц Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет

В составе мюнхенской "Баварии" защитник четыре раза побеждал в чемпионате ФРГ и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов 08.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Чемпион мира 1974 года по футболу, немец Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет, сообщает агентство DPA со ссылкой на семью. Бывший спортсмен скончался в воскресенье. Помимо чемпионата мира, Беккенбауэр выигрывал Евро-1972. В составе мюнхенской "Баварии" защитник четыре раза побеждал в чемпионате ФРГ и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов (современное название – Лига чемпионов). Беккенбауэр – двукратный обладатель "Золотого мяча".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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