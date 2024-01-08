https://sputnik-georgia.ru/20240108/narodnye-primety-na-stepanov-den-chto-nelzya-delat-9-yanvarya-285502113.html

Народные приметы на Степанов день: что нельзя делать 9 января?

Народные приметы на Степанов день: что нельзя делать 9 января?

Православная церковь 9 января поминают архидиакона Стефана, первого христианского мученика, пострадавшего за Христа в 34 году после Рождества Христова 08.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-08T13:27+0400

2024-01-08T13:27+0400

2024-01-08T13:48+0400

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В народном календаре 9 января называют Степанов день, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Степанов день и о народных приметах 9 января, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам грустить и плакать в Степанов день нельзя – это плохая примета, привлекающая несчастья. Нельзя в Степанов день охотиться, рыбачить или просто прогуливаться у водоемов – по приметам злые духи 9 января достаточно активны и могут нанести вред человеку. В Степанов день нельзя отказывать в помощи и подаянии – это плохая примета, можно самому оказаться в таком положении. По народным приметам нельзя в Степанов день лгать, сплетничать, ссориться и завидовать – по приметам обида, нанесенная 9 января, запомнится надолго. Народные приметы По народным приметам хороший урожай грибов и ягод обещают снегопад и сугробы в Степанов. Урожай зерновых будет богатый, если в Степанов день светит солнце, но морозно, а если 9 января пасмурно, но тепло – это примета, что зерновые не уродятся. Потеплеет, если в Степанов день вороны на снегу гнездятся, а если птицы стараются спрятаться под крышу – это примета, что наступят суровые холода. Материал подготовлен на основе открытых источников

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