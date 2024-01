Названы обладатели премии "Золотой глобус" за 2024 год

https://sputnik-georgia.ru/20240108/nazvany-obladateli-premii-zolotoy-globus-za-2024-god-285508288.html

"Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, назвала имена обладателей премии "Золотой глобус" по итогам 2023 года.81-я церемония вручения наград прошла в отеле "Беверли-Хилтон" в Беверли-Хиллз (штат Калифорния).Лучшим режиссером признан Кристофер Нолан ("Оппенгеймер"). Эта картина признана также лучшим драматическим фильмом.В номинации "Лучший сценарий" победила картина "Анатомия падения" (Жюстин Трие, Артур Арари). Эта же картина победила в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".Лучшим мюзиклом или комедией сочли фильм "Бедные-несчастные", а лучшим драматическим сериалом – "Наследники".80-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" - фото >>По итогам 2023 года лучшим комедийным сериалом или мюзиклом признан фильм "Медведь", лучшим мини-сериалом или телефильмом – "Грызня".Награды за лучшие роли в драме получили Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны") и Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер").Лучшими актрисой и актером второго плана в драме признаны Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные") и Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер").Премий за лучшие роли в комедии или мюзикле удостоены Пол Джаматти ("Оставленные") и Эмма Стоун ("Бедные-несчастные").Лучшие актриса и актер в драматическом сериале – Сара Снук ("Наследники") и Киран Калкин ("Наследники"), лучшие актриса и актер в комедийном или музыкальном сериале – Айо Эдебири ("Медведь") и Джереми Аллен Уайт ("Медведь").Красная дорожка и церемония награждения премией "Золотой глобус" в США >>В мини-сериале лучшими актрисой и актером стали Стивен Ян ("Грызня") и Али Вонг ("Грызня"), а лучшими актерами второго плана в мини-сериале – Мэттью Макфэдиен ("Наследники") и Элизабет Дебики ("Корона").Также по итогам года лучшим мультфильмом признан "Мальчик и птица" (Хаяо Миядзаки), а лучшей песней – "What Was I Made For?" ("Барби")."Золотой глобус" вручается ежегодно в более чем 20 номинациях за достижения в кино и сериалах. Церемония проходит в Лос-Анджелесе и транслировалась в этом году на телеканале CBS.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

