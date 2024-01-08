https://sputnik-georgia.ru/20240108/net-povoda-dlya-paniki--ministr-ob-epidsituatsii-v-gruzii-285506956.html

Нет повода для паники – министр об эпидситуации в Грузии

Нет повода для паники – министр об эпидситуации в Грузии

Клиники в Грузии не перегружены, в этом плане нет никакой опасности, заявил министр 08.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-08T18:06+0400

2024-01-08T18:06+0400

2024-01-08T18:06+0400

грузия

общество

новости

зураб азарашвили

всемирная организация здравоохранения

минздрав

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/16/268762537_0:126:1280:847_1920x0_80_0_0_afee496deb2c7b240a4e2a80b363ae29.jpg

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Оснований для паники нет, поскольку в Грузии циркулирует обычный сезонный грипп, заявил на брифинге министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Грузинские медики говорят об увеличении обращаемости в клиники пациентов с респираторными заболеваниями. Пика заболеваемости медики ожидают к концу января. Как отметил министр, вакцины против гриппа доступны в стране еще с октября, и сделать их могут все желающие. Министр отметил, что нет опасности того, что клиники будут переполнены, и сектор не справится с наплывом пациентов. В Грузии в основном встречаются вирусы H1N1 и H1N3, которым характерны такие симптомы, как высокая температура, боль головы, суставов, мышц, слабость, сообщил он, отметив, что вирус в основном циркулирует среди детей. Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнении.Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцинация и ношение медицинских масок – по-прежнему основной способ борьбы с коронавирусом COVID-19 и гриппом.Минздрав Грузии закупил 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины против вируса гриппа голландской компании Abbott Biologicals B.V. Данная вакцина рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Приобретенная вакцина состоит из тех штаммов вируса гриппа, которые ожидаемы в этом сезоне. Ее могут сделать все граждане в возрасте от шести месяцев и старше.Вакцина доступна в учреждениях, оказывающих услуги по иммунизации, список которых опубликован на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, зураб азарашвили, всемирная организация здравоохранения, минздрав