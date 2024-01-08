https://sputnik-georgia.ru/20240108/net-povoda-dlya-paniki--ministr-ob-epidsituatsii-v-gruzii-285506956.html
Нет повода для паники – министр об эпидситуации в Грузии
Нет повода для паники – министр об эпидситуации в Грузии
Клиники в Грузии не перегружены, в этом плане нет никакой опасности, заявил министр 08.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-08T18:06+0400
2024-01-08T18:06+0400
2024-01-08T18:06+0400
грузия
общество
новости
зураб азарашвили
всемирная организация здравоохранения
минздрав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/16/268762537_0:126:1280:847_1920x0_80_0_0_afee496deb2c7b240a4e2a80b363ae29.jpg
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Оснований для паники нет, поскольку в Грузии циркулирует обычный сезонный грипп, заявил на брифинге министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Грузинские медики говорят об увеличении обращаемости в клиники пациентов с респираторными заболеваниями. Пика заболеваемости медики ожидают к концу января. Как отметил министр, вакцины против гриппа доступны в стране еще с октября, и сделать их могут все желающие. Министр отметил, что нет опасности того, что клиники будут переполнены, и сектор не справится с наплывом пациентов. В Грузии в основном встречаются вирусы H1N1 и H1N3, которым характерны такие симптомы, как высокая температура, боль головы, суставов, мышц, слабость, сообщил он, отметив, что вирус в основном циркулирует среди детей. Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнении.Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцинация и ношение медицинских масок – по-прежнему основной способ борьбы с коронавирусом COVID-19 и гриппом.Минздрав Грузии закупил 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины против вируса гриппа голландской компании Abbott Biologicals B.V. Данная вакцина рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).Приобретенная вакцина состоит из тех штаммов вируса гриппа, которые ожидаемы в этом сезоне. Ее могут сделать все граждане в возрасте от шести месяцев и старше.Вакцина доступна в учреждениях, оказывающих услуги по иммунизации, список которых опубликован на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/16/268762537_206:98:1211:851_1920x0_80_0_0_54dbd185d696669064648061901eb577.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, зураб азарашвили, всемирная организация здравоохранения, минздрав
грузия, общество, новости, зураб азарашвили, всемирная организация здравоохранения, минздрав
Нет повода для паники – министр об эпидситуации в Грузии
Клиники в Грузии не перегружены, в этом плане нет никакой опасности, заявил министр
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Оснований для паники нет, поскольку в Грузии циркулирует обычный сезонный грипп, заявил на брифинге министр здравоохранения Зураб Азарашвили.
Грузинские медики говорят об увеличении обращаемости в клиники пациентов с респираторными заболеваниями. Пика заболеваемости медики ожидают к концу января.
"В стране циркулирует обычный сезонный грипп, мы не видим оснований для паники – клиники не перегружены, в этом плане нет никакой опасности", – заявил Азарашвили.
Как отметил министр, вакцины против гриппа доступны в стране еще с октября, и сделать их могут все желающие.
"Министерство активно, разными кампаниями призывало сделать соответствующую прививку. То, что сегодня происходит, – это обычный сезонный грипп. Не только в Грузии, во всем мире так, сезонно он достигает определенного пикового показателя, скажем, до конца января, однако нет никаких оснований для паники", – отметил Азарашвили.
Министр отметил, что нет опасности того, что клиники будут переполнены, и сектор не справится с наплывом пациентов.
"Ничего особенного не происходит", – подчеркнул Азарашвили.
В Грузии в основном встречаются вирусы H1N1 и H1N3, которым характерны такие симптомы, как высокая температура, боль головы, суставов, мышц, слабость, сообщил он, отметив, что вирус в основном циркулирует среди детей. Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнении.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вакцинация и ношение медицинских масок – по-прежнему основной способ борьбы с коронавирусом COVID-19 и гриппом.
Минздрав Грузии закупил 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины против вируса гриппа голландской компании Abbott Biologicals B.V. Данная вакцина рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Приобретенная вакцина состоит из тех штаммов вируса гриппа, которые ожидаемы в этом сезоне. Ее могут сделать все граждане в возрасте от шести месяцев и старше.
Вакцина доступна в учреждениях, оказывающих услуги по иммунизации, список которых опубликован на сайте
Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.