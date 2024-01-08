https://sputnik-georgia.ru/20240108/rozhdestvenskaya-traditsiya-krasochnoe-shestvie-alilo-v-stolitse-gruzii---foto-285501458.html

Рождественская традиция: красочное шествие "Алило" в столице Грузии – фото

Рождественская традиция: красочное шествие "Алило" в столице Грузии – фото

В Тбилиси состоялось красочное и масштабное традиционное рождественское шествие "Алило". Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие фотографии этого события. 08.01.2024, Sputnik Грузия

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Участники шествия прошли через весь центр города – с площади Первой Республики до кафедрального собора Святой Троицы Самеба. По дороге к ним выходили люди и передавали дары, которые будут распределены среди нуждающихся.

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общество, традиции, грузинские традиции и обычаи, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, шествие "алило", рождество, фото