Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240108/rozhdestvenskaya-traditsiya-krasochnoe-shestvie-alilo-v-stolitse-gruzii---foto-285501458.html
Рождественская традиция: красочное шествие "Алило" в столице Грузии – фото
Рождественская традиция: красочное шествие "Алило" в столице Грузии – фото
В Тбилиси состоялось красочное и масштабное традиционное рождественское шествие "Алило". Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие фотографии этого события. 08.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-08T13:39+0400
2024-01-08T13:57+0400
общество
традиции
грузинские традиции и обычаи
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
шествие "алило"
рождество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/08/285494339_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_e28a4e4bf1cc343b84e01e7f5aab4323.jpg
Участники шествия прошли через весь центр города – с площади Первой Республики до кафедрального собора Святой Троицы Самеба. По дороге к ним выходили люди и передавали дары, которые будут распределены среди нуждающихся.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/08/285494339_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_ec51a05aad0de39c4f01c66d2cc8e49a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, традиции, грузинские традиции и обычаи, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, шествие "алило", рождество, фото
общество, традиции, грузинские традиции и обычаи, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, шествие "алило", рождество, фото

Рождественская традиция: красочное шествие "Алило" в столице Грузии – фото

13:39 08.01.2024 (обновлено: 13:57 08.01.2024)
Подписаться
В Тбилиси состоялось красочное и масштабное традиционное рождественское шествие "Алило". Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие фотографии этого события.
Участники шествия прошли через весь центр города – с площади Первой Республики до кафедрального собора Святой Троицы Самеба. По дороге к ним выходили люди и передавали дары, которые будут распределены среди нуждающихся.
© photo: Sputnik / Stringer

Главными героями шествия, в котором принимают участие тысячи человек, являются "несущие благую весть" – в основном это дети, одетые в белые одежды.

Главными героями шествия, в котором принимают участие тысячи человек, являются &quot;несущие благую весть&quot; – в основном это дети, одетые в белые одежды. - Sputnik Грузия
1/21
© photo: Sputnik / Stringer

Главными героями шествия, в котором принимают участие тысячи человек, являются "несущие благую весть" – в основном это дети, одетые в белые одежды.

© photo: Sputnik / Stringer

"Алило" – это рождественское песнопение, которое завершается в ночь перед Рождеством. Это название также легло в основу древней традиции, возникшей в Грузии много веков назад.

&quot;Алило&quot; – это рождественское песнопение, которое завершается в ночь перед Рождеством. Это название также легло в основу древней традиции, возникшей в Грузии много веков назад. - Sputnik Грузия
2/21
© photo: Sputnik / Stringer

"Алило" – это рождественское песнопение, которое завершается в ночь перед Рождеством. Это название также легло в основу древней традиции, возникшей в Грузии много веков назад.

© photo: Sputnik / Stringer

Традиция проведения "Алило" всегда носила благотворительный характер.

Традиция проведения &quot;Алило&quot; всегда носила благотворительный характер. - Sputnik Грузия
3/21
© photo: Sputnik / Stringer

Традиция проведения "Алило" всегда носила благотворительный характер.

© photo: Sputnik / Stringer

В Рождество в Грузии люди собирали пожертвования, которые впоследствии передавались неимущим.

В Рождество в Грузии люди собирали пожертвования, которые впоследствии передавались неимущим. - Sputnik Грузия
4/21
© photo: Sputnik / Stringer

В Рождество в Грузии люди собирали пожертвования, которые впоследствии передавались неимущим.

© photo: Sputnik / Stringer

На протяжении многих веков традиция проведения "Алило" строго соблюдалась в Грузии.

На протяжении многих веков традиция проведения &quot;Алило&quot; строго соблюдалась в Грузии. - Sputnik Грузия
5/21
© photo: Sputnik / Stringer

На протяжении многих веков традиция проведения "Алило" строго соблюдалась в Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако с приходом советской власти благотворительные рождественские шествия оказались под запретом и были восстановлены лишь в 90-х годах по инициативе Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.

Однако с приходом советской власти благотворительные рождественские шествия оказались под запретом и были восстановлены лишь в 90-х годах по инициативе Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго. - Sputnik Грузия
6/21
© photo: Sputnik / Stringer

Однако с приходом советской власти благотворительные рождественские шествия оказались под запретом и были восстановлены лишь в 90-х годах по инициативе Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.

© photo: Sputnik / Stringer

По традиции в Тбилиси участники шествия "Алило" собираются на площади Первой Республики и затем проходят через весь центр города – по проспекту Руставели мимо здания парламента, по площади Свободы, по улицам Пушкина и Бараташвили.

По традиции в Тбилиси участники шествия &quot;Алило&quot; собираются на площади Первой Республики и затем проходят через весь центр города – по проспекту Руставели мимо здания парламента, по площади Свободы, по улицам Пушкина и Бараташвили. - Sputnik Грузия
7/21
© photo: Sputnik / Stringer

По традиции в Тбилиси участники шествия "Алило" собираются на площади Первой Республики и затем проходят через весь центр города – по проспекту Руставели мимо здания парламента, по площади Свободы, по улицам Пушкина и Бараташвили.

© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня шествие носит театрализованный характер и является очень зрелищным.

Сегодня шествие носит театрализованный характер и является очень зрелищным. - Sputnik Грузия
8/21
© photo: Sputnik / Stringer

Сегодня шествие носит театрализованный характер и является очень зрелищным.

© photo: Sputnik / Stringer

За ходом его проведения наблюдают многочисленные туристы и гости грузинской столицы, а также обычные жители Тбилиси.

За ходом его проведения наблюдают многочисленные туристы и гости грузинской столицы, а также обычные жители Тбилиси. - Sputnik Грузия
9/21
© photo: Sputnik / Stringer

За ходом его проведения наблюдают многочисленные туристы и гости грузинской столицы, а также обычные жители Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Дары и подарки, которые передают жители Тбилиси участникам шествия, складывают вот на такие повозки и на машины, которые едут в конце процессии.

Дары и подарки, которые передают жители Тбилиси участникам шествия, складывают вот на такие повозки и на машины, которые едут в конце процессии. - Sputnik Грузия
10/21
© photo: Sputnik / Stringer

Дары и подарки, которые передают жители Тбилиси участникам шествия, складывают вот на такие повозки и на машины, которые едут в конце процессии.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники шествия "Алило" также несут во главе процессии большую икону Рождения Христа.

Участники шествия &quot;Алило&quot; также несут во главе процессии большую икону Рождения Христа. - Sputnik Грузия
11/21
© photo: Sputnik / Stringer

Участники шествия "Алило" также несут во главе процессии большую икону Рождения Христа.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники шествия песнопениями оповещают о рождении Христа.

Участники шествия песнопениями оповещают о рождении Христа. - Sputnik Грузия
12/21
© photo: Sputnik / Stringer

Участники шествия песнопениями оповещают о рождении Христа.

© photo: Sputnik / Stringer

Участниками "Алило" являются люди, одетые как библейские персонажи – ангелы и пастухи.

Участниками &quot;Алило&quot; являются люди, одетые как библейские персонажи – ангелы и пастухи. - Sputnik Грузия
13/21
© photo: Sputnik / Stringer

Участниками "Алило" являются люди, одетые как библейские персонажи – ангелы и пастухи.

© photo: Sputnik / Stringer

В шествии принимают участие и представители духовенства. Они произносят молитвы, несут флаги.

В шествии принимают участие и представители духовенства. Они произносят молитвы, несут флаги. - Sputnik Грузия
14/21
© photo: Sputnik / Stringer

В шествии принимают участие и представители духовенства. Они произносят молитвы, несут флаги.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники рождественского шествия "Алило" поздравляют всех прохожих с Рождеством и дарят им рождественские открытки с поздравлением от имени Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.

Участники рождественского шествия &quot;Алило&quot; поздравляют всех прохожих с Рождеством и дарят им рождественские открытки с поздравлением от имени Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго. - Sputnik Грузия
15/21
© photo: Sputnik / Stringer

Участники рождественского шествия "Алило" поздравляют всех прохожих с Рождеством и дарят им рождественские открытки с поздравлением от имени Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие прохожие делают селфи, снимают фото и видео на память.

Многие прохожие делают селфи, снимают фото и видео на память. - Sputnik Грузия
16/21
© photo: Sputnik / Stringer

Многие прохожие делают селфи, снимают фото и видео на память.

© photo: Sputnik / Stringer

У здания парламента Грузии к участникам шествия выходят депутаты и тоже передают подарки.

У здания парламента Грузии к участникам шествия выходят депутаты и тоже передают подарки. - Sputnik Грузия
17/21
© photo: Sputnik / Stringer

У здания парламента Грузии к участникам шествия выходят депутаты и тоже передают подарки.

© photo: Sputnik / Stringer

Председатель парламента Грузии встречает "несущих благую весть" и приветствует их, поздравляя с Рождеством.

Председатель парламента Грузии встречает &quot;несущих благую весть&quot; и приветствует их, поздравляя с Рождеством. - Sputnik Грузия
18/21
© photo: Sputnik / Stringer

Председатель парламента Грузии встречает "несущих благую весть" и приветствует их, поздравляя с Рождеством.

© photo: Sputnik / Stringer

Также процессия проходит у здания тбилисского городского совета (Сакребуло), где им также передают дары.

Также процессия проходит у здания тбилисского городского совета (Сакребуло), где им также передают дары. - Sputnik Грузия
19/21
© photo: Sputnik / Stringer

Также процессия проходит у здания тбилисского городского совета (Сакребуло), где им также передают дары.

© photo: Sputnik / Stringer

Во время шествия "Алило" на всем пути следования участников процессии автомобильное движение перекрывает полиция.

Во время шествия &quot;Алило&quot; на всем пути следования участников процессии автомобильное движение перекрывает полиция. - Sputnik Грузия
20/21
© photo: Sputnik / Stringer

Во время шествия "Алило" на всем пути следования участников процессии автомобильное движение перекрывает полиция.

© photo: Sputnik / Stringer

Шествие по традиции завершается у кафедрального собора Святой Троицы Самеба.

Шествие по традиции завершается у кафедрального собора Святой Троицы Самеба. - Sputnik Грузия
21/21
© photo: Sputnik / Stringer

Шествие по традиции завершается у кафедрального собора Святой Троицы Самеба.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0