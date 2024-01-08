Рождественская традиция: красочное шествие "Алило" в столице Грузии – фото
Главными героями шествия, в котором принимают участие тысячи человек, являются "несущие благую весть" – в основном это дети, одетые в белые одежды.
Главными героями шествия, в котором принимают участие тысячи человек, являются "несущие благую весть" – в основном это дети, одетые в белые одежды.
"Алило" – это рождественское песнопение, которое завершается в ночь перед Рождеством. Это название также легло в основу древней традиции, возникшей в Грузии много веков назад.
"Алило" – это рождественское песнопение, которое завершается в ночь перед Рождеством. Это название также легло в основу древней традиции, возникшей в Грузии много веков назад.
Традиция проведения "Алило" всегда носила благотворительный характер.
Традиция проведения "Алило" всегда носила благотворительный характер.
В Рождество в Грузии люди собирали пожертвования, которые впоследствии передавались неимущим.
В Рождество в Грузии люди собирали пожертвования, которые впоследствии передавались неимущим.
На протяжении многих веков традиция проведения "Алило" строго соблюдалась в Грузии.
На протяжении многих веков традиция проведения "Алило" строго соблюдалась в Грузии.
Однако с приходом советской власти благотворительные рождественские шествия оказались под запретом и были восстановлены лишь в 90-х годах по инициативе Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.
Однако с приходом советской власти благотворительные рождественские шествия оказались под запретом и были восстановлены лишь в 90-х годах по инициативе Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.
По традиции в Тбилиси участники шествия "Алило" собираются на площади Первой Республики и затем проходят через весь центр города – по проспекту Руставели мимо здания парламента, по площади Свободы, по улицам Пушкина и Бараташвили.
По традиции в Тбилиси участники шествия "Алило" собираются на площади Первой Республики и затем проходят через весь центр города – по проспекту Руставели мимо здания парламента, по площади Свободы, по улицам Пушкина и Бараташвили.
Сегодня шествие носит театрализованный характер и является очень зрелищным.
Сегодня шествие носит театрализованный характер и является очень зрелищным.
За ходом его проведения наблюдают многочисленные туристы и гости грузинской столицы, а также обычные жители Тбилиси.
За ходом его проведения наблюдают многочисленные туристы и гости грузинской столицы, а также обычные жители Тбилиси.
Дары и подарки, которые передают жители Тбилиси участникам шествия, складывают вот на такие повозки и на машины, которые едут в конце процессии.
Дары и подарки, которые передают жители Тбилиси участникам шествия, складывают вот на такие повозки и на машины, которые едут в конце процессии.
Участники шествия "Алило" также несут во главе процессии большую икону Рождения Христа.
Участники шествия "Алило" также несут во главе процессии большую икону Рождения Христа.
Участники шествия песнопениями оповещают о рождении Христа.
Участники шествия песнопениями оповещают о рождении Христа.
Участниками "Алило" являются люди, одетые как библейские персонажи – ангелы и пастухи.
Участниками "Алило" являются люди, одетые как библейские персонажи – ангелы и пастухи.
В шествии принимают участие и представители духовенства. Они произносят молитвы, несут флаги.
В шествии принимают участие и представители духовенства. Они произносят молитвы, несут флаги.
Участники рождественского шествия "Алило" поздравляют всех прохожих с Рождеством и дарят им рождественские открытки с поздравлением от имени Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.
Участники рождественского шествия "Алило" поздравляют всех прохожих с Рождеством и дарят им рождественские открытки с поздравлением от имени Католикос-Патриарха Всея Грузии Илии Второго.
Многие прохожие делают селфи, снимают фото и видео на память.
Многие прохожие делают селфи, снимают фото и видео на память.
У здания парламента Грузии к участникам шествия выходят депутаты и тоже передают подарки.
У здания парламента Грузии к участникам шествия выходят депутаты и тоже передают подарки.
Председатель парламента Грузии встречает "несущих благую весть" и приветствует их, поздравляя с Рождеством.
Председатель парламента Грузии встречает "несущих благую весть" и приветствует их, поздравляя с Рождеством.
Также процессия проходит у здания тбилисского городского совета (Сакребуло), где им также передают дары.
Также процессия проходит у здания тбилисского городского совета (Сакребуло), где им также передают дары.
Во время шествия "Алило" на всем пути следования участников процессии автомобильное движение перекрывает полиция.
Во время шествия "Алило" на всем пути следования участников процессии автомобильное движение перекрывает полиция.
Шествие по традиции завершается у кафедрального собора Святой Троицы Самеба.
Шествие по традиции завершается у кафедрального собора Святой Троицы Самеба.