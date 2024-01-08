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Сколько туристов из Грузии побывали в Армении в 2023 году
Сколько туристов из Грузии побывали в Армении в 2023 году
Всего в прошлом году Армению посетило 2,3 миллиона туристов 08.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-08T21:02+0400
2024-01-08T21:02+0400
2024-01-08T21:22+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Армению в 2023 году посетили около 250 тысяч туристов из Грузии, заявила руководитель Комитета по туризму Армении Сисиан Погосян, сообщил Sputnik Армения."В 2023 г. у нас было 2,3 млн туристов. Это примерно на 20% больше по сравнению с 2019 годом и на 39% больше по сравнению с 2022 годом", – сказала Погосян.В первую десятку вошли также Индия (1,5%, большинство индийских туристов прибывают транзитом из Дубая) и впервые Китай (1%).Напомним, в конце декабря 2023 г. парламент Армении принял законопроект о туризме. Согласно закону, власти усилят контроль за туроператорами, а гиды должны будут сдавать экзамены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, армения, экономика, новости
туризм, грузия, армения, экономика, новости
Сколько туристов из Грузии побывали в Армении в 2023 году
21:02 08.01.2024 (обновлено: 21:22 08.01.2024)
Всего в прошлом году Армению посетило 2,3 миллиона туристов
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik.
Армению в 2023 году посетили около 250 тысяч туристов из Грузии, заявила руководитель Комитета по туризму Армении Сисиан Погосян, сообщил Sputnik Армения
.
"В 2023 г. у нас было 2,3 млн туристов. Это примерно на 20% больше по сравнению с 2019 годом и на 39% больше по сравнению с 2022 годом", – сказала Погосян.
По ее словам, 50% туристов прибыли из России. Грузия (11%) и Иран (6%) заняли второе и третье места соответственно. США с 3% – на четвертом месте.
В первую десятку вошли также Индия (1,5%, большинство индийских туристов прибывают транзитом из Дубая) и впервые Китай (1%).
Напомним, в конце декабря 2023 г. парламент Армении принял законопроект о туризме. Согласно закону, власти усилят контроль за туроператорами, а гиды должны будут сдавать экзамены.