https://sputnik-georgia.ru/20240108/skolko-turistov-iz-gruzii-pobyvali-v-armenii-v-2023-godu-285510499.html

Сколько туристов из Грузии побывали в Армении в 2023 году

Сколько туристов из Грузии побывали в Армении в 2023 году

Всего в прошлом году Армению посетило 2,3 миллиона туристов 08.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-08T21:02+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Армению в 2023 году посетили около 250 тысяч туристов из Грузии, заявила руководитель Комитета по туризму Армении Сисиан Погосян, сообщил Sputnik Армения."В 2023 г. у нас было 2,3 млн туристов. Это примерно на 20% больше по сравнению с 2019 годом и на 39% больше по сравнению с 2022 годом", – сказала Погосян.В первую десятку вошли также Индия (1,5%, большинство индийских туристов прибывают транзитом из Дубая) и впервые Китай (1%).Напомним, в конце декабря 2023 г. парламент Армении принял законопроект о туризме. Согласно закону, власти усилят контроль за туроператорами, а гиды должны будут сдавать экзамены.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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